Río Grande fortalece su red de salud con 15 dispositivos municipales

La gestión del intendente Martín Perez sostiene una red de 15 dispositivos sanitarios distribuidos en toda la ciudad. A través del siguiente enlace: www.riogrande.gob.ar/salud, los vecinos y vecinas pueden acceder al mapa interactivo con su ubicación, especialidades o zonas.

El Municipio de Río Grande construye políticas sanitarias con acciones basadas en la prevención y promoción de la salud, con la meta de lograr un bienestar integral para todas y todos los riograndenses.

En este marco, los espacios que integran el sistema municipal de salud son:

Centro Municipal de Salud N.° 1 (Chacra II)
Centro Municipal de Salud N.° 2 (B° Malvinas Argentinas)
Centro Municipal de Salud N.° 3 (Zona Sur)
Centro Municipal de Salud N.° 4 (B° De Las Aves)
Centro Municipal de Abordaje Integral en Consumos Problemáticos “Hermana Carla Riva”
Centro Municipal de las Infancias
Centro de Rehabilitación Mamá Margarita y su Anexo
Casa de María
Área de Prevención y Promoción
Laboratorio Municipal de Análisis Clínicos y Biología Molecular “Dr. Fernando Carlos Matera”
Banco de Ayudas Técnicas
Bromatología
Centro de Especialidades Médicas (CEM)
Dirección General de Salud Mental y Adicciones (Casa de Jóvenes)
Todos estos dispositivos se encuentran brindando contención y atención integral, gratuita y accesible para cada vecino y vecina.

Quienes deseen conocer dónde atenderse, por especialidad o por zonas, deberán ingresar a: www.riogrande.gob.ar/salud. Además, allí encontrarán información sobre los distintos programas de salud que lleva adelante el Municipio para el bienestar integral de la comunidad.

Mediante estos espacios, el Municipio prioriza la salud y contribuye al desarrollo en relación con las necesidades de la población, con el fin de construir una Río Grande para toda la vida.

