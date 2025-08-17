Río Grande fortalece su red de salud con 15 dispositivos municipales

El Municipio de Río Grande construye políticas sanitarias con acciones basadas en la prevención y promoción de la salud, con la meta de lograr un bienestar integral para todas y todos los riograndenses.

En este marco, los espacios que integran el sistema municipal de salud son:

Centro Municipal de Salud N.° 1 (Chacra II)

Centro Municipal de Salud N.° 2 (B° Malvinas Argentinas)

Centro Municipal de Salud N.° 3 (Zona Sur)

Centro Municipal de Salud N.° 4 (B° De Las Aves)

Centro Municipal de Abordaje Integral en Consumos Problemáticos “Hermana Carla Riva”

Centro Municipal de las Infancias

Centro de Rehabilitación Mamá Margarita y su Anexo

Casa de María

Área de Prevención y Promoción

Laboratorio Municipal de Análisis Clínicos y Biología Molecular “Dr. Fernando Carlos Matera”

Banco de Ayudas Técnicas

Bromatología

Centro de Especialidades Médicas (CEM)

Dirección General de Salud Mental y Adicciones (Casa de Jóvenes)

Todos estos dispositivos se encuentran brindando contención y atención integral, gratuita y accesible para cada vecino y vecina.

Quienes deseen conocer dónde atenderse, por especialidad o por zonas, deberán ingresar a: www.riogrande.gob.ar/salud. Además, allí encontrarán información sobre los distintos programas de salud que lleva adelante el Municipio para el bienestar integral de la comunidad.

Mediante estos espacios, el Municipio prioriza la salud y contribuye al desarrollo en relación con las necesidades de la población, con el fin de construir una Río Grande para toda la vida.