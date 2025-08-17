Tierra del Fuego: candidatos que confluyen con Milei para consolidar el cambio

En este nuevo escenario, lo que antes eran caminos divergentes hoy se unen con un objetivo en común: respaldar el cambio económico, político y social que el presidente impulsa a nivel nacional.

Los representantes de la Libertad en Tierra del Fuego

En este marco, se presentan como candidatos:

Agustín Coto y Belén Montes de Oca para el Senado.

Miguel Rodríguez y Analía Fernández para la Cámara de Diputados.

Ellos encarnan una nueva etapa de la política fueguina: dirigentes provenientes de tradiciones distintas, pero con la decisión de sostener el rumbo que Milei trazó en diciembre de 2023.

Lo que se juega este 26 de octubre en Tierra del Fuego no es solo una elección legislativa, sino la posibilidad de que la provincia tenga representantes capaces de defender la Ley 19.640, impulsar la competitividad de la industria local y abrir las puertas a un futuro de mayor integración con el país y el mundo.