Tierra del Fuego: candidatos que confluyen con Milei para consolidar el cambio

De interés 13/08/2025
El Municipio informó sobre un nuevo avance en la modernización del transporte público de pasajeros. Actualmente, se está trabajando para que, en el plazo de los próximos 30 días, se implemente Wi-Fi gratuito vía Starlink en todas las unidades, al que podrán acceder los usuarios riograndenses. Este avance responde a una necesidad de conectividad de los vecinos durante sus traslados habituales en las distintas líneas de recorrido de la ciudad.
Política13/08/2025
En diálogo con AIRE LIBRE FM, Damián “Loli” Löffler, legislador y referente del Movimiento Popular Fueguino (MPF), analizó el armado electoral junto al intendente de Río Grande, Martín Pérez, y el intendente de Tolhuin, Daniel Harrington. Sostuvo que la conformación de frentes surge de un “trabajo previo y natural” con un objetivo central: representar los intereses de Tierra del Fuego en el Congreso de la Nación.
Locales14/08/2025
La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Dirección de Bacheo, continúa con trabajos de reparación en distintos puntos de la ciudad, aprovechando las mejoras climáticas y el secado progresivo del suelo. Las tareas se realizan diariamente en función del relevamiento de calles, priorizando aquellas que pueden resolverse en el contexto invernal.
De interés 14/08/2025
La acción se desarrolló en la zona de la pista del avión, donde se encontraron más de 50 cubiertas de camión y diversos residuos arrojados de forma irresponsable.
De interés 15/08/2025
Las dosis serán destinadas a distintas campañas de salud que lleve adelante el Municipio de Río Grande. La acción es fruto de una sinergia de trabajo que sostienen los sectores público, privado y sindical en beneficio de la comunidad riograndense.
Política15/08/2025
El Municipio de Río Grande llevó adelante la 5ta Edición de la Expo Académica “En carrera mi proyecto” con la presencia de varios stands, donde se encontraron variadas ofertas educativas, desde el sector público hasta el sector privado. Las y los jóvenes conocieron las propuestas, a través de folletería y orientación académica acerca del contenido y la formación en las áreas profesionales de las que estuvieron interesados.
Locales15/08/2025
La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos, invita a la comunidad a participar de una jornada especial en conmemoración del 52° aniversario del Hip Hop, que se realizará el sábado 16 de agosto, de 15:00 a 17:00 horas, en el CePLA El Palomar (Pablo Imboden 1140).
De interés 17/08/2025
El Municipio de Río Grande, a través de la Agencia de Deportes, Cultura y Turismo, invita a la comunidad a participar del Encuentro Abierto de Mountain Bike (MTB) que se llevará a cabo el próximo sábado 23 de agosto, a las 14 horas, en las instalaciones del BIM 5.
De interés 17/08/2025
El Municipio de Río Grande continúa llevando adelante una variada agenda de propuestas en el marco del Mes de las Infancias, con actividades recreativas y culturales en distintos puntos de la ciudad, pensadas para que niños, niñas y familias disfruten de jornadas de juego, alegría y encuentro comunitario.
Judiciales 17/08/2025
La Municipalidad de Ushuaia informa a la comunidad que, en relación al hecho de violencia de género ocurrido el pasado fin de semana en la calle Alem, se ha tomado la decisión de desafectar de manera inmediata al contratado Kevin Ortiz, quien prestaba servicios en la Dirección de Rentas.