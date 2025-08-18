Somos Fueguinos concentra sus esfuerzos en la reforma constitucional de Tierra del Fuego

El partido Somos Fueguinos comunicó oficialmente que no presentará candidatos a senadores ni diputados nacionales en las próximas elecciones del 26 de octubre, al considerar que el escenario político nacional se encuentra marcado por una fuerte polarización y una profunda grieta.

Política18/08/2025ShelknamsurShelknamsur
comunicado_somos_fueguinos
La decisión, explicaron, responde a la necesidad de concentrar todos los esfuerzos en la defensa de la Constitución Provincial, ante el avance de iniciativas que, según denunciaron, buscan desvirtuar la Carta Magna fueguina.

El trasfondo: la reforma constitucional

El comunicado hace referencia a los recursos judiciales interpuestos contra la reforma constitucional impulsada por el gobierno de Gustavo Melella. Dicha reforma habilitaría, entre otros puntos, la reelección indefinida y la alteración de instituciones claves del sistema provincial, un escenario que desde la oposición califican como un retroceso democrático y una amenaza a la estabilidad institucional.

Desde Somos Fueguinos sostienen que, en caso de que la Justicia provincial no acompañe los planteos de inconstitucionalidad, estarán dispuestos a dar la batalla dentro de la Convención Constituyente, defendiendo la integridad de la Constitución fueguina “como corresponde”.


En paralelo, la fuerza política marcó que trabajará “firmemente, junto a los vecinos, para ser la mejor alternativa en 2027”. Esta estrategia busca consolidar una identidad provincial propia, enfocada en las demandas locales antes que en la disputa nacional.

Finalmente, remarcaron que su compromiso es “claro y firme: defender siempre los intereses de Tierra del Fuego y de su gente por encima de cualquier especulación o interés personal”.

