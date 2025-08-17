Fuerza Patria oficializó su lista de candidatos al Congreso Nacional por Tierra del Fuego AeIAS

El frente Fuerza Patria Tierra del Fuego AeIAS presentó formalmente este domingo, ante la Justicia Electoral, a sus candidatos y candidatas a senadores y diputados nacionales por la Lista 503, de cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

La oficialización se da en un contexto nacional complejo, marcado por políticas de ajuste que afectan directamente a las provincias y profundizan el impacto económico sobre los hogares fueguinos. Frente a este escenario, el espacio político reafirma su voluntad de representar con firmeza los intereses de la provincia, defendiendo la producción, la industria nacional, los recursos estratégicos y el futuro de las próximas generaciones.

Para la Cámara de Senadores, la lista estará encabezada por la actual senadora nacional Cristina López, quien buscará renovar su banca. La acompañará Federico Runín, actual concejal de Río Grande por FORJA. Las candidaturas suplentes serán para Carolina Yutrovic y Federico Greve.

En la Cámara de Diputados, el primer lugar de la lista será ocupado por Agustín Tita, actual Jefe de Gabinete provincial. Lo secundará Paola Mancilla, mientras que como candidatos suplentes se presentan Matías Rodríguez Ojeda y Jeannette Alderete, ambos representantes de la ciudad Tolhuin.

Desde Fuerza Patria Tierra del Fuego AeIAS afirmaron que la provincia ha sufrido el abandono del Estado nacional, la vulneración de derechos adquiridos y el deterioro del poder adquisitivo de las familias. “Desde el fin del mundo levantamos la voz para decir basta. Con más fuerza que nunca, buscamos una Patria justa y soberana”, sostuvieron en el comunicado oficial.

El frente se consolida como un espacio amplio que canaliza las demandas de quienes no se resignan ante el retroceso de derechos, proponiendo una agenda basada en la defensa de la identidad fueguina, la justicia social, la soberanía política y la protección de los recursos estratégicos, llevando al Congreso la voz de todos los fueguinos y fueguinas.

El Municipio de Ushuaia estuvo presente en el acto conmemorativo del fallecimiento del General San Martín

Shelknamsur
Nacionales17/08/2025

La viceintendenta de Ushuaia, Gabriela Muñiz Siccardi, junto al secretario de Relaciones Parlamentarias y Articulación Política del Municipio, Omar Becerra, y al secretario de Asuntos Malvinas, Dante Asili, participaron en el acto conmemorativo del 175° aniversario del fallecimiento del general José de San Martín que se realizó en las instalaciones de la Base Naval.

El peronismo fueguino recordó a Evita con una multitudinaria peña en Ushuaia

Shelknamsur
Nacionales27/07/2025

En el marco del 73° aniversario del paso a la inmortalidad de Eva Perón, el Partido Justicialista de Tierra del Fuego organizó una peña popular. La jornada reunió a cientos de militantes, vecinos y vecinas de Ushuaia, que se acercaron a compartir música en vivo, locro y una fuerte convocatoria a reconstruir un proyecto colectivo de futuro para el pueblo argentino.

“Injerencia extranjera”: Martín Perez cruzó al embajador Lamelas y reclamó firmeza a la Nación

Shelknamsur
Nacionales23/07/2025

El intendente de Río Grande salió al cruce del designado embajador de EE.UU., Peter Lamelas, por su posición sobre las Islas y por insinuar desde qué países deben llegar las inversiones. “Los intentos de injerencia extranjera en asuntos argentinos deben ser respondidos con firmeza por el Gobierno nacional”, escribió. También le reprochó a la Casa Rosada el silencio frente a Washington y defendió la llegada de capitales “si generan producción y empleo, vengan de donde vengan”.

Río Grande rechaza la medida nacional que permite el ingreso de carne con hueso a la Patagonia: “Decisión sin respaldo técnico y con impacto negativo para la región”

Shelknamsur
Nacionales16/07/2025

El Municipio de Río Grande manifestó su rechazo a la reciente Resolución 460/2025 del SENASA, que autoriza el ingreso de carne con hueso a la Patagonia desde zonas del país donde aún se vacuna contra la fiebre aftosa. Esta medida pone en riesgo el estatus sanitario “libre de aftosa sin vacunación” que Tierra del Fuego sostiene desde 2002, otorgando a la carne patagónica un valor agregado reconocido internacionalmente.

Vuoto inauguró la casa Ushuaia en Buenos Aires y destacó su rol como puente entre la ciudad y el resto del país.

Shelknamsur
Nacionales16/07/2025

El intendente Walter Vuoto inauguró este martes la Casa Ushuaia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y sostuvo que este nuevo espacio “es un puente entre nuestra ciudad y el resto del país”, concebido para acompañar a las juventudes fueguinas y a todas las personas residentes o de paso por la capital nacional que forman parte de la comunidad ushuaiense.

Ushuaia vibró con la tradición en la 3° edición de la peña costumbres Argentinas.

Shelknamsur
Nacionales14/07/2025

Con una convocatoria excepcional, la tercera edición de la Peña Costumbres Argentinas consolidó su éxito este sábado en la Escuela Provincial N°1 «Domingo Faustino Sarmiento». Impulsado por el Gobierno de Tierra del Fuego AIAS, el encuentro ofreció a la comunidad de Ushuaia una jornada dedicada al compartir en familia los sabores auténticos y el arte folclórico, reuniendo a cientos de personas.

Concluyó la obra de la platea base para el centro logístico antártico en Ushuaia

Shelknamsur
Nacionales12/07/2025

Finalizó la construcción de la base para el nuevo centro logístico antártico en Ushuaia, una obra clave que permitirá a la Base Naval Integrada contar con instalaciones propias y modernas. Para el gobierno nacional, este avance estratégico fortalecerá la presencia argentina en la Antártida y posicionará a Ushuaia como la puerta de entrada principal al continente blanco, superando la dependencia del muelle comercial para las operaciones antárticas.

El transporte público en Río Grande contará con WiFi gratis

Shelknamsur
De interés 13/08/2025

El Municipio informó sobre un nuevo avance en la modernización del transporte público de pasajeros. Actualmente, se está trabajando para que, en el plazo de los próximos 30 días, se implemente Wi-Fi gratuito vía Starlink en todas las unidades, al que podrán acceder los usuarios riograndenses. Este avance responde a una necesidad de conectividad de los vecinos durante sus traslados habituales en las distintas líneas de recorrido de la ciudad.

Löffler: “Tenemos que construir un frente sólido para defender los intereses de Tierra del Fuego”

Shelknamsur
Política13/08/2025

En diálogo con AIRE LIBRE FM, Damián “Loli” Löffler, legislador y referente del Movimiento Popular Fueguino (MPF), analizó el armado electoral junto al intendente de Río Grande, Martín Pérez, y el intendente de Tolhuin, Daniel Harrington. Sostuvo que la conformación de frentes surge de un “trabajo previo y natural” con un objetivo central: representar los intereses de Tierra del Fuego en el Congreso de la Nación.

Expo académica: “construyan esa Río Grande y ese camino de oportunidades para ustedes mismos»

Shelknamsur
Política15/08/2025

El Municipio de Río Grande llevó adelante la 5ta Edición de la Expo Académica “En carrera mi proyecto” con la presencia de varios stands, donde se encontraron variadas ofertas educativas, desde el sector público hasta el sector privado. Las y los jóvenes conocieron las propuestas, a través de folletería y orientación académica acerca del contenido y la formación en las áreas profesionales de las que estuvieron interesados.