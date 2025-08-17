Fuerza Patria oficializó su lista de candidatos al Congreso Nacional por Tierra del Fuego AeIAS

La oficialización se da en un contexto nacional complejo, marcado por políticas de ajuste que afectan directamente a las provincias y profundizan el impacto económico sobre los hogares fueguinos. Frente a este escenario, el espacio político reafirma su voluntad de representar con firmeza los intereses de la provincia, defendiendo la producción, la industria nacional, los recursos estratégicos y el futuro de las próximas generaciones.

Para la Cámara de Senadores, la lista estará encabezada por la actual senadora nacional Cristina López, quien buscará renovar su banca. La acompañará Federico Runín, actual concejal de Río Grande por FORJA. Las candidaturas suplentes serán para Carolina Yutrovic y Federico Greve.

En la Cámara de Diputados, el primer lugar de la lista será ocupado por Agustín Tita, actual Jefe de Gabinete provincial. Lo secundará Paola Mancilla, mientras que como candidatos suplentes se presentan Matías Rodríguez Ojeda y Jeannette Alderete, ambos representantes de la ciudad Tolhuin.

Desde Fuerza Patria Tierra del Fuego AeIAS afirmaron que la provincia ha sufrido el abandono del Estado nacional, la vulneración de derechos adquiridos y el deterioro del poder adquisitivo de las familias. “Desde el fin del mundo levantamos la voz para decir basta. Con más fuerza que nunca, buscamos una Patria justa y soberana”, sostuvieron en el comunicado oficial.

El frente se consolida como un espacio amplio que canaliza las demandas de quienes no se resignan ante el retroceso de derechos, proponiendo una agenda basada en la defensa de la identidad fueguina, la justicia social, la soberanía política y la protección de los recursos estratégicos, llevando al Congreso la voz de todos los fueguinos y fueguinas.