La reunión de este martes entre el legislador del bloque Somos Fueguinos Jorge Lechman y dirigentes de ATE, se centró en los problemas que sufren los afiliados: prestaciones cortadas, derivaciones eternas y balances que nadie muestra. Lechman recordó que el proyecto 1071 —una reforma integral redactada en 2021 por trabajadores y jubilados— fue reingresado el año pasado por Somos Fueguinos y nunca se trató. Anticipó, además, su voto negativo si la iniciativa oficialista de emergencia llega al recinto.

“Si aprobamos la emergencia, le faltamos el respeto a los afiliados; por eso no la vamos a acompañar ni yo ni mi compañero de bloque, el legislador Raúl Von Der Thusen. Solo trasladaría un problema aún más grave al futuro”. Lechman insistió en que cualquier salida que no pase por una “cirugía mayor” será un paliativo destinado a fracasar. “No hay transformación sin debate, y no hay debate real si la mayoría automática de la Legislatura mira para otro lado y patea el problema para más adelante”, concluyó.

Más tarde, el parlamentario recibió a un grupo de jubilados que describió la misma problemática con la obra social.