OSEF: Von der Thusen busca conocer la operatividad de la Ley N° 1421

Von der Thusen recordó al respecto que “la Ley N° 1421 se sancionó hace tres años e introdujo modificaciones, entre otras cuestiones, en el esquema de financiamiento con la implementación de un aporte obligatorio del 9% por parte del empleador, y la creación de un Consejo Técnico Consultivo con la participación de los gremios y otros sectores que puedan atender la histórica crisis que atraviesa la Obra Social de nuestra provincia.”

Von der Thusen remarcó que “este Consejo tiene como objetivo mejorar la sostenibilidad y aportar ideas para una OSEF que está realmente muy complicada. Muchas veces escuchamos reclamos de vecinos que, con justa razón, nos reclaman que nos reunamos para resolver este tema, y justamente ese rol cumple en cierta forma este Consejo Técnico.”

Indicó el Legislador: “Sin embargo, no se encuentra toda la información oficial sobre el cumplimiento integral de esta normativa, que no se trata únicamente de la puesta en marcha del aporte obligatorio del 9%, sino de este Consejo que se ponga inmediatamente a trabajar sobre la situación de OSEF. Queremos conocer si efectivamente a partir de la sanción de esta Ley se lograron mejoras, aunque lamentablemente uno observa que eso no ha sucedido.”

Finalmente, reiteró que “no se pueden seguir sancionando leyes sin sentido. Por el tema OSEF se aprobaron un montón de normativas, pero la falta de soluciones concretas lo único que hicieron fue agudizar esta crisis de la que tenemos que salir entre todos los sectores”.