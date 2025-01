“El gobernador habla de sectores que no quieren la reforma porque perderían privilegios, pero nunca menciona quiénes. En mi caso, toda mi vida trabajé en la parte privada, cosa que no sé si el propio gobernador puede decir porque no tiene trabajo por fuera de la política hace por lo menos 20 años. Los que critican y hablan de privilegios son los mismos que solo conocen la política como modo de vida”, destacó Lechman.

Lechman también analizó que, durante más de 40 años, Argentina ha sido gobernada por una ideología populista basada en promesas de cambio que no han resuelto problemas estructurales. "Nos venden la misma historia de transformación, pero lo único que hemos visto es a algunos vivir de la política mientras la gente sigue esperando resultados. Las promesas de reforma de Melella se convierten en discursos vacíos que no tienen correlato en la vida diaria de los fueguinos", expresó.

El legislador insistió en que el verdadero cambio no está en una reforma constitucional, sino en un gobierno que aborde los problemas reales, como la educación, la salud y la creación de empleo. "No necesitamos cambiar la Constitución. Lo que los vecinos reclaman son mejores salarios, clases, atención médica y prestaciones sociales en tiempo y forma", agregó.

"Y, además, seguimos sin solución a los problemas más básicos: no hay energía suficiente, problemas con el agua potable y las cloacas siguen sin funcionar. Estos son los problemas reales que enfrentan los fueguinos, no una reforma constitucional", subrayó Lechman.

Lechman también criticó el uso de la asistencia social con fines políticos. "Es fácil hablar de reformas cuando lo que se está haciendo es manipular a la gente con la ayuda social para asegurar votos. Eso no es gobernar, es asegurar la permanencia en el poder. Gobernar es generar políticas públicas que permitan el desarrollo de la provincia", concluyó.

"La gente está harta de promesas vacías. Lo que necesitamos es un gobierno que resuelva los problemas reales, que actúe con responsabilidad y genere un cambio tangible. No queremos más discursos, queremos acción, resultados y un futuro mejor para todos los fueguinos", finalizó.