Jóvenes y adolescentes de Ushuaia recorrieron el Parque Nacional Tierra del Fuego

Jóvenes y adolescentes que participan en las colonias de invierno de la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos de la Municipalidad de Ushuaia visitaron el Parque Nacional Tierra del Fuego.

La propuesta, coordinada por la Secretaría junto al equipo del CePLA-El Palomar y de la Dirección de Derechos Humanos y Prevención, permitió a los participantes recorrer senderos, conocer la flora y fauna local, y compartir dinámicas grupales en contacto con la naturaleza.

La jornada concluyó con una merienda compartida en un clima de camaradería que reforzó los vínculos entre quienes asistieron a la actividad,

La titular del área, Yanira Martínez, destacó que “cada salida al Parque Nacional es una oportunidad de encuentro, de recreación y también de aprendizaje”, y sostuvo que con este tipo de iniciativas “buscamos que los chicos y las chicas vivan experiencias que los fortalezcan como grupo y que, al mismo tiempo, les permitan valorar el entorno natural que tenemos en Ushuaia”.

Además, Martínez subrayó que las colonias de invierno “no son solo un espacio de contención durante las vacaciones”, sino también “una política pública sostenida por la gestión municipal para acompañar a nuestras juventudes con propuestas accesibles, inclusivas y pensadas desde una mirada integral de derechos”.

Finalmente, remarcó que “el compromiso de la Municipalidad es continuar generando actividades abiertas para la comunidad juvenil”.


 

