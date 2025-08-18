Martín Pérez defendió la lista de candidatos y apuntó contra las políticas libertarias de Milei

En declaraciones a Radio Provincia remarcó que la alianza Defendamos Tierra del Fuego «es la única alternativa para defender a la provincia del vaciamiento de las políticas libertarias. La lista de candidatos la hemos armado sobre la base de un trabajo que nos venimos dando más de un año y medio en conjunto de una unidad que se está gestando naturalmente con la gestión de Daniel Harrington en Tolhuin. Confluimos en esta fórmula en dos personas que a mi modo de ver representan lo mejor de cada una de nuestras gestiones, las personas más capacitadas para afrontar este desafío que no es fácil pero que tiene que ver con sentar las bases también del futuro en Tierra del Fuego».

Sobre Gastón Díaz dijo que «es una persona que tiene una enorme experiencia en la política, que proviene del peronismo, tiene un perfil de extracción gremial, es abogado y ha tenido a lo largo de su historia política diferentes desafíos, y siempre los ha sobrellevado sobre la base del diálogo o del trabajo en conjunto y con la experiencia de gestión que se ha visto también reflejada en las buenas acciones que hemos llevado adelante, junto obviamente con el resto de gabinete».

Acerca de la candidata a senadora Ana Paula Cejas, destacó que «es una mujer a quien yo conozco también hace muchos años y que es una persona de confianza de Daniel Tolhuin, que ya tiene experiencia legislativa, además porque ella fue concejala de Tolhuin, y creo que reúne también todas las condiciones y las características para que junto con Gastón pueda llevar adelante este desafío de defender».

Mientras que, por los suplentes, «nos acompaña Jorge Adrián Herrera, un dirigente del gremio de Camioneros, una persona que tiene un trabajo social en conjunto con los trabajadores muy importante, e Ignacia Beatriz Duarte, otra mujer con quien trabajé hace muchos años en Ushuaia, que es trabajadora del PAMI y que ha dedicado su vida al trabajo junto a los adultos mayores. Una persona a quien yo aprecio y respeto mucho».

«Estamos muy contentos con esta lista de candidatos a senadores y obviamente también nuestra lista de diputados», subrayó.

Pérez fue consultado por la falta de candidato o candidata titular de Ushuaia y le restó importancia, poniendo como ejemplo a La Libertad Avanza, que lleva dos candidatos de esa ciudad. «Nosotros tomamos una decisión de representar primero a los sectores que están formando parte central de nuestra provincia. La presencia de Camioneros representa a ese sector de trabajo, como también otros sectores del trabajo como metalúrgicos, gremios municipales y gremios de sectores privados. Hemos encontrado un equilibrio, una sinergia, con personas que son de Río Grande, de Tolhuin y de Ushuaia. La lista está muy equilibrada».

El jefe comunal destacó la importancia de defender los intereses de la provincia y presentar un plan de desarrollo serio que diversifique la matriz productiva y genere más empleo. «Hay que llegarle a nuestros vecinos tratando de que se logre comprender que la situación en la que se vive implica responsabilidades. Veo una gestión libertaria que se ha dedicado a vaciar a nuestro país, y esto hay que decirlo con todas las letras. Una cosa es llevar adelante un ajuste del actor político en algún sector del Gobierno nacional, de los cuales algunos pueden considerar de bien o no, pero pasarle la motosierra a la salud pública para terminar golpeando discapacitados en la plaza del Congreso, eso no es admisible de ninguna manera en un país», expresó.

«Vamos a trabajar en ganar las elecciones», sostuvo Pérez, convencido de que La Libertad Avanza quedará en tercer lugar en los comicios, y resaltó la necesidad de que los tres senadores que lleguen al Congreso defiendan los intereses de Tierra del Fuego. «Nosotros proponemos un modelo de gestión, que a algunos les puede gustar más o menos, pero la realidad es que estamos demostrando que tenemos otra forma de hacer política y somos una alternativa. Por eso vamos a ganar estas elecciones. Y por eso La Libertad Avanza va a salir tercero, porque las medidas de vaciamiento que lleva Javier Milei son tan nocivas», afirmó.

Sobre la vinculación con Liliana “Chispita” Fadul, dijo que «la respeto, tiene una trayectoria en la cual en algunos aspectos podemos coincidir en algunos temas y en otros no. No coincido en la mirada que tiene Chispita respecto a la situación de Cristina Kirchner. En una cosa sí coincidimos con ella, tiene que ver con la defensa de Tierra del Fuego. Le digo a los simpatizantes de ella que si quieren sentir representación, tienen este frente».

En relación a la unión de los frentes justicialistas, Pérez respondió: «Lo que hay que discutir es: ¿qué es la unidad? Si es el rejunte para tapar los problemas, nosotros no podemos hacer eso porque es volver a generar una estafa electoral a los vecinos y a las vecinas que nos han acompañado. Algunos dicen que no nos tenemos que tomar de la mano para la foto, pero ¿qué significa eso? ¿mostrarle a nuestra gente que nos juntamos por un interés dirigencial?».

«Cuando fuimos juntos en el año 2023 y al día siguiente teníamos concejales de nuestro espacio siendo oposición a nuestra gestión. Cada uno puede elegir dónde pararse, pero no le digamos a la gente que vamos todos juntos y al día siguiente vamos a hacer otra cosa. Y me parece que esa es la discusión que tenemos en este momento», reflexionó.

Finalmente, sobre la salmonicultura sostuvo que «hay un pedido de Javier Milei para su instalación» y consideró que se trata de «una discusión profunda porque tiene que ver con llegar a un consenso serio, porque necesitamos un plan serio de desarrollo y tiene que ver con los próximos 30 o 40 años de cuidado del medio ambiente de nuestra provincia».