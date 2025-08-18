Martín Pérez defendió la lista de candidatos y apuntó contra las políticas libertarias de Milei

ShelknamsurPolítica09/08/2025
Esta actividad está destinada a los penúltimos años de las escuelas secundarias donde este año participarán 13 instituciones educativas de la ciudad. De esta forma, se busca crear conciencia ambiental en las juventudes de Río Grande y que, al mismo tiempo, tengan la oportunidad de ganar grandes premios para poder financiar su viaje de egresados.
ShelknamsurDe interés 17/08/2025
El Municipio de Río Grande, a través de la Agencia de Deportes, Cultura y Turismo, invita a la comunidad a participar del Encuentro Abierto de Mountain Bike (MTB) que se llevará a cabo el próximo sábado 23 de agosto, a las 14 horas, en las instalaciones del BIM 5.
ShelknamsurJudiciales 17/08/2025
La Municipalidad de Ushuaia informa a la comunidad que, en relación al hecho de violencia de género ocurrido el pasado fin de semana en la calle Alem, se ha tomado la decisión de desafectar de manera inmediata al contratado Kevin Ortiz, quien prestaba servicios en la Dirección de Rentas.
ShelknamsurNacionales17/08/2025
El frente Fuerza Patria Tierra del Fuego AeIAS presentó formalmente este domingo, ante la Justicia Electoral, a sus candidatos y candidatas a senadores y diputados nacionales por la Lista 503, de cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.
ShelknamsurNacionales17/08/2025
La política fueguina, como la nacional, muestra sus paradojas. Candidatos que en otros tiempos formaron parte de distintas fuerzas —desde el PRO hasta el propio peronismo— hoy confluyen en un mismo espacio, acompañando el proyecto que lidera Javier Milei.
ShelknamsurNacionales17/08/2025
La viceintendenta de Ushuaia, Gabriela Muñiz Siccardi, junto al secretario de Relaciones Parlamentarias y Articulación Política del Municipio, Omar Becerra, y al secretario de Asuntos Malvinas, Dante Asili, participaron en el acto conmemorativo del 175° aniversario del fallecimiento del general José de San Martín que se realizó en las instalaciones de la Base Naval.
ShelknamsurDe interés 17/08/2025
La gestión del intendente Martín Perez sostiene una red de 15 dispositivos sanitarios distribuidos en toda la ciudad. A través del siguiente enlace: www.riogrande.gob.ar/salud, los vecinos y vecinas pueden acceder al mapa interactivo con su ubicación, especialidades o zonas.
ShelknamsurPolítica18/08/2025
El partido Somos Fueguinos comunicó oficialmente que no presentará candidatos a senadores ni diputados nacionales en las próximas elecciones del 26 de octubre, al considerar que el escenario político nacional se encuentra marcado por una fuerte polarización y una profunda grieta.
ShelknamsurPolítica18/08/2025
El frente Defendamos Tierra del Fuego, impulsado por Martín Perez y Daniel Harrington, presentó oficialmente a sus candidatos para las elecciones legislativas del 26 de octubre. Gastón Díaz encabezará la lista de senadores junto a Ana Paula Cejas, mientras que Guillermo Löffler y Débora Galichini harán lo propio en Diputados. Con respaldo gremial y social, la propuesta se plantea como una alternativa frente al ajuste nacional de Javier Milei.
ShelknamsurPolítica18/08/2025
El intendente de Río Grande, Martín Pérez, se refirió a la conformación de la lista de candidatos para las próximas elecciones en Tierra del Fuego.