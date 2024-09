Jorge Lechman se reunió con el Sindicato de Camioneros: "No sirve legislar a puertas cerradas"

Lechman destacó: "Siempre voy a recibir a todos los sindicatos y a cada ciudadano que tenga una situación a resolver o que venga a plantearme situaciones donde podamos trabajar de forma conjunta. De nada sirve legislar a puertas cerradas. Yo vengo a legislar, no a ocupar un espacio solamente. Soy nacido en Tierra del Fuego y me voy a ir de este mundo en mi tierra que amo. El bloque de Somos Fueguinos está abierto para todos".

El debate con los trabajadores se centró en los problemas más críticos que enfrenta Tierra del Fuego: pobreza en aumento, falta de médicos, cortes de luz y agua, la situación del sistema educativo y la incertidumbre sobre la continuidad de los bonos de gas, que afectan directamente a las familias fueguinas. Sobre este punto, Lechman adelantó a los trabajadores que ha mantenido un diálogo con el ministro de Economía, Francisco Devita, y aseguró que se encuentra abocado a este tema: "Es una persona comprometida y se que están trabajando para buscar una solución que brinde seguridad a las familias", comentó el legislador.

“Los trabajadores, como miles de fueguinos, están preocupados por el nivel de pobreza, la falta de crecimiento, las interrupciones en el servicio de agua y los cortes de luz. El panorama es complicado, y por eso los atendimos con la deferencia que corresponde”, señaló Lechman. "Junto con el legislador Raúl Von der Thusen, desde el Poder Legislativo siempre vamos a acompañar al Ejecutivo con leyes que beneficien a todos los fueguinos. De nada sirve legislar en contra si no es con normativas serias".

Por su parte, el secretario del sindicato, Daniel Capdevila, destacó la apertura y compromiso de Lechman con los trabajadores: "No es la primera vez que hablamos con el legislador Lechman. Siempre nos abrió las puertas y mantuvo un diálogo directo y sincero. Es fundamental tener un representante que demuestre interés genuino por los trabajadores. En esta reunión, le planteamos nuestras preocupaciones, que van desde los problemas en las escuelas y hospitales hasta las condiciones de vida de nuestros compañeros. Hoy en día, muchos de sus hijos no pueden ir a la escuela porque no hay gas, agua o luz. Esto es algo que afecta a todos".

Cerrando el encuentro, Lechman reafirmó: "El diálogo con los sindicatos y con todos los sectores es fundamental. No podemos legislar de espaldas a la realidad de los fueguinos. Vamos a seguir trabajando en herramientas que aporten soluciones a los problemas estructurales de nuestra provincia. Tierra del Fuego tiene futuro, y nosotros vamos a ser parte de la construcción de ese futuro”.