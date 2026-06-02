Río Grande impulsa una jornada para fortalecer la atención primaria con especialistas

La actividad se desarrollará el sábado 6 de junio, de 10 a 13 horas, en el Espacio Tecnológico, ubicado en Pellegrini 520. La jornada será organizada en conjunto con la Clínica CEMEP y estará orientada a profesionales que se desempeñan tanto en el ámbito público como privado.

Según se informó, el encuentro buscará fortalecer el trabajo cotidiano en los equipos de Atención Primaria de la Salud, especialmente en aquellas consultas frecuentes donde resulta clave definir si el abordaje puede resolverse en el primer nivel o requiere la intervención de una especialidad médica.

Durante la jornada se abordarán contenidos vinculados a endocrinología, dermatología y oftalmología. La disertación sobre Endocrinología estará a cargo de la doctora Karina Bertini; Dermatología será desarrollada por la doctora María Laura Hernández; mientras que Oftalmología estará a cargo de las doctoras Indiana Quiroga y María Noel Varela.

Desde el Municipio destacaron que la capacitación apunta a generar herramientas prácticas para mejorar la capacidad de respuesta en los consultorios, ordenar derivaciones y acompañar con mayor precisión el seguimiento de pacientes.

Los cupos serán limitados y la inscripción deberá realizarse previamente mediante el formulario habilitado por la organización.