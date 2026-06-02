Río Grande impulsa una jornada para fortalecer la atención primaria con especialistas

El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Salud, realizará la primera jornada sobre manejo de especialidades en Atención Primaria de la Salud. La propuesta estará destinada a médicos generalistas, de familia, clínicos y pediatras, con el objetivo de actualizar criterios sobre cuándo tratar y cuándo derivar a un paciente.
 
Río Grande 02/06/2026ShelknamsurShelknamsur

La actividad se desarrollará el sábado 6 de junio, de 10 a 13 horas, en el Espacio Tecnológico, ubicado en Pellegrini 520. La jornada será organizada en conjunto con la Clínica CEMEP y estará orientada a profesionales que se desempeñan tanto en el ámbito público como privado.

Según se informó, el encuentro buscará fortalecer el trabajo cotidiano en los equipos de Atención Primaria de la Salud, especialmente en aquellas consultas frecuentes donde resulta clave definir si el abordaje puede resolverse en el primer nivel o requiere la intervención de una especialidad médica.

Durante la jornada se abordarán contenidos vinculados a endocrinología, dermatología y oftalmología. La disertación sobre Endocrinología estará a cargo de la doctora Karina Bertini; Dermatología será desarrollada por la doctora María Laura Hernández; mientras que Oftalmología estará a cargo de las doctoras Indiana Quiroga y María Noel Varela.

Desde el Municipio destacaron que la capacitación apunta a generar herramientas prácticas para mejorar la capacidad de respuesta en los consultorios, ordenar derivaciones y acompañar con mayor precisión el seguimiento de pacientes.

Los cupos serán limitados y la inscripción deberá realizarse previamente mediante el formulario habilitado por la organización.

Te puede interesar
514365219_23952538491032028_3817790113822614988_n

Recomiendan reforzar el cuidado de los perros ante las bajas temperaturas

Shelknamsur
Río Grande 04/06/2026
El Municipio de Río Grande difundió una serie de recomendaciones para proteger a los animales de compañía ante las bajas temperaturas. En el caso de los perros, remarcaron la importancia de garantizarles un espacio cálido, seco y protegido del viento, la lluvia y la nieve, además de reforzar los cuidados en cachorros, adultos mayores y animales de pelo corto.
 
Lo más visto
aoka-mizu

Un solo proyecto petrolero británico en Malvinas ya equivale a casi todo el gasto anual de Tierra del Fuego

Shelknamsur
Mundo28/05/2026
El nuevo desarrollo petrolero Sea Lion, impulsado por la firma israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration, prevé una inversión inicial de US$ 2.100 millones solamente para la primera etapa del proyecto offshore en aguas de las Islas Malvinas. Es decir: un solo proyecto petrolero británico en Malvinas ya supera prácticamente todo el gasto anual que maneja la provincia de Tierra del Fuego.
vista-laguna-de-los-tempanos-martin-gunter

Vinciguerra: una tragedia que golpea a Ushuaia y obliga a mirar de frente los riesgos de la montaña

Shelknamsur
Ushuaia02/06/2026
Emiliano Feida, guía de montaña de 33 años, y Abril Melina Marino Pereira, turista uruguaya de 25, fueron encontrados sin vida en la zona superior del glaciar Vinciguerra. La búsqueda se había iniciado luego de que no regresaran de una excursión. Se presume que habrían sufrido una violenta caída, aunque la mecánica del hecho aún no fue confirmada oficialmente.
 
DSC_3609

“Son graves mentiras”: Lechman negó que la Legislatura pase automáticamente a 19 miembros

Shelknamsur
Política02/06/2026
El legislador de Somos Fueguinos, Jorge Lechman, salió a responder públicamente las declaraciones del gobernador Gustavo Melella sobre la integración futura de la Legislatura provincial. “Decir que si no hay reforma constitucional la Legislatura pasará automáticamente de 15 a 19 legisladores es una grave mentira a la sociedad. O no conoce la Constitución Provincial, lo cual también es gravísimo, o le está mintiendo deliberadamente a los fueguinos”, sostuvo el parlamentario.
md (84)

Löffler cruzó a Melella: “Perdió el rumbo por el capricho de la reelección y la reforma”

Shelknamsur
Legislatura 04/06/2026
El legislador del MPF cuestionó al gobernador Gustavo Melella y sostuvo que la provincia atraviesa una crisis económica y social mientras el Ejecutivo insiste con una reforma constitucional que, según advirtió, no forma parte de las urgencias de los fueguinos. También apuntó contra la falta de respuestas oficiales, la Ley de Goteo y el manejo de los recursos de las ciudades. 
ChatGPT Image 4 jun 2026, 08_01_37 p.m

La única que no se enteró que la reforma cayó fue la pauta oficial

Shelknamsur
Política04/06/2026
La reforma constitucional impulsada por el gobierno de Gustavo Melella perdió la ley que la sostenía y también el decreto de convocatoria. Aun así, el Ejecutivo sigue persistiendo con una campaña publicitaria millonaria para promocionar una elección de convencionales constituyentes que hoy no tiene respaldo vigente.