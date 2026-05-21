Retiraron 50 vehículos abandonados en un operativo de limpieza en Bahía Golondrina

La Municipalidad de Ushuaia llevó adelante un nuevo operativo de limpieza y retiro de chatarra en el barrio Bahía Golondrina y zonas aledañas, como parte del trabajo de control territorial que se realiza en distintos sectores de la ciudad.

La intervención estuvo a cargo de la Secretaría de Políticas Ambientales, Culturales y Educativas, desde donde informaron que, en lo que va del año, ya fueron retirados 50 vehículos en desuso que se encontraban sin componentes esenciales para su funcionamiento. Las unidades fueron trasladadas al relleno sanitario municipal para su disposición final.

El secretario del área, David Ferreyra, señaló que el retiro de chatarra forma parte de un trabajo permanente en los barrios, tanto a partir de las recorridas de inspectores municipales como de los avisos realizados por vecinos. El objetivo, explicó, es reducir focos de contaminación, evitar la acumulación de residuos y recuperar espacios urbanos comunes.

Desde el Municipio remarcaron que este tipo de operativos apuntan no solo a mejorar la limpieza de los barrios, sino también a ordenar sectores donde la presencia de vehículos abandonados termina generando problemas ambientales, obstáculos para la circulación y deterioro del espacio público.

Las vecinas y vecinos que quieran informar sobre chatarra o vehículos en desuso para su retiro pueden comunicarse con el Centro de Atención Vecinal al WhatsApp 2901-607236.