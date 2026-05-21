Avanza la obra del Paseo Costero: colocaron asfalto en la nueva rotonda y sobre Perito Moreno

La Municipalidad de Ushuaia continúa con los trabajos de la obra del Paseo Costero Sector 1, una intervención financiada a través del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP) y ubicada sobre uno de los corredores viales más transitados de la ciudad.

Durante la jornada se avanzó con la colocación de carpeta asfáltica en el sector de la nueva rotonda y sobre avenida Perito Moreno, en la margen norte hasta calle Pérez Quintana. Según informaron desde el Municipio, se aplicaron 126 toneladas de material asfáltico sobre una superficie aproximada de 1000 metros cuadrados.

La obra registra actualmente un avance acumulado cercano al 8,5 por ciento y forma parte de una intervención integral sobre avenida Perito Moreno, orientada a mejorar la circulación, ampliar la capacidad vial y ordenar la conectividad en uno de los principales accesos de Ushuaia.

El proyecto del Paseo Costero Sector 1 contempla la ampliación y repavimentación de la traza, además de obras complementarias de infraestructura urbana. Desde el Municipio remarcaron que los trabajos buscan mejorar la seguridad vial y acompañar el crecimiento urbano de la ciudad sobre un sector estratégico de la costa.