El Municipio advirtió que la Provincia traslada a las familias el costo de años sin infraestructura

La Municipalidad de Ushuaia reclamó al Gobierno provincial información urgente sobre las medidas adoptadas en torno al régimen de subsidios al Gas Licuado de Petróleo (GLP) y pidió suspender preventivamente los efectos más gravosos del nuevo esquema durante el período invernal.

El planteo fue realizado por la Secretaría de Hábitat y Ordenamiento Territorial, a cargo de Lorena Henriques Sanches, mediante una nota formal dirigida al Ministerio de Obras y Servicios Públicos y al Ministerio de Economía de la Provincia. El pedido se da en el marco de las resoluciones y decretos recientemente dictados por el Ejecutivo provincial, que modifican el alcance del subsidio al GLP en distintos sectores de la ciudad.

Desde el Municipio cuestionaron que las medidas hayan sido implementadas “sin articulación institucional suficiente” con el área municipal que tiene competencia directa sobre hábitat, urbanizaciones y ordenamiento territorial. En ese punto, remarcaron que la Secretaría cuenta con información específica sobre la situación habitacional, social, económica y ambiental de los barrios alcanzados por la decisión provincial.

La preocupación central está puesta en las familias que todavía no cuentan con acceso efectivo a la red de gas natural y que podrían quedar expuestas a un incremento imposible de afrontar en el costo del GLP. El Municipio advirtió que la reducción o eliminación del subsidio puede derivar en un escenario crítico para hogares que ya atraviesan endeudamiento, pérdida de poder adquisitivo y dificultades para cubrir servicios básicos.

El documento también advierte sobre posibles consecuencias ambientales y de seguridad. Según el planteo municipal, si muchas familias dejan de poder pagar el GLP, podrían verse empujadas a utilizar sistemas alternativos y precarios de calefacción, como leña, artefactos eléctricos o instalaciones improvisadas. Eso, remarcaron, aumenta el riesgo de incendios, sobrecarga eléctrica, deforestación y afectación de turbales, cuencas hídricas y sectores boscosos de Ushuaia.

Otro punto sensible del reclamo apunta a los posibles desplazamientos poblacionales hacia zonas ambientalmente frágiles donde todavía se mantiene una mayor cobertura del subsidio. Para el Municipio, una decisión de este tipo no puede analizarse únicamente desde una planilla económica, porque impacta de manera directa en el ordenamiento territorial y en la forma en que las familias buscan resolver una necesidad básica: calefaccionarse en una ciudad atravesada por temperaturas extremas.

En la presentación, la Secretaría solicitó la cartografía oficial completa utilizada por la Provincia para definir las unidades territoriales alcanzadas por el subsidio, la cantidad de familias afectadas, los criterios de exclusión aplicados y los estudios sociales, económicos, ambientales y jurídicos realizados antes de avanzar con el nuevo régimen.

El Municipio también hizo referencia a la urbanización General San Martín y recordó que, si las responsabilidades concurrentes en materia de infraestructura hubieran sido cumplidas oportunamente por todos los niveles del Estado, hoy más de 3.000 familias podrían vivir allí con servicios adecuados. En esa línea, advirtió que no resulta “socialmente justo” trasladar a los vecinos las consecuencias de la falta histórica de infraestructura básica de gas natural.

Finalmente, la Municipalidad pidió al Gobierno provincial suspender de manera preventiva la quita total o parcial del subsidio en los casos de hogares que no tienen posibilidades reales de conectarse a la red de gas natural ni de afrontar el costo pleno del GLP.