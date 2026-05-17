Evacuación de emergencia en Península Mitre: la Armada desplegó la lancha ARA Indómita

La Armada Argentina, la Comisión de Auxilio de Ushuaia y personal sanitario montaron un operativo de emergencia durante la noche del viernes en Bahía Casa Vieja. La falta de luz impidió una evacuación aérea y obligó a desplegar una lancha rápida hasta uno de los sectores más complejos del este fueguino.
 
De interés 17/05/2026ShelknamsurShelknamsur

Durante la tarde del viernes, la Comisión de Auxilio de Ushuaia solicitó al Comando del Área Naval Austral una evacuación sanitaria en Bahía Casa Vieja, en Península Mitre, para asistir a un trabajador de la zona que se encontraba en estado crítico de salud.

La emergencia se desarrolló en un sector de difícil acceso del este de Tierra del Fuego. Ante la falta de luminosidad para concretar una evacuación aérea, se resolvió avanzar con un operativo por vía marítima, coordinado con la Armada Argentina.

En ese marco, la lancha rápida A.R.A. “Indómita” recibió la orden de zarpar a máxima velocidad con personal y equipamiento sanitario del Hospital Naval, integrantes de la Comisión de Auxilio de Ushuaia y medios del Batallón de Infantería de Marina N° 4.

La embarcación arribó a la zona cerca de la medianoche. Pese a las dificultades geográficas, la baja visibilidad y las condiciones meteorológicas propias de Península Mitre, el operativo permitió concretar la evacuación médica en menos de una hora.

Para embarcar al paciente se utilizaron botes del Batallón de Infantería de Marina N° 4, con asistencia del personal sanitario que participó del procedimiento. Una vez a bordo, el trabajador fue estabilizado y la unidad naval inició el regreso hacia Ushuaia.

La lancha de la Armada tomó puerto este sábado a las 06:30 de la mañana. Allí aguardaba una ambulancia para trasladar al paciente a un centro de salud, donde debía recibir atención médica especializada.

El operativo volvió a mostrar la importancia de contar con medios navales activos en la región sur del país, especialmente en zonas alejadas, de acceso limitado y expuestas a condiciones climáticas adversas. También dejó en evidencia el valor de la articulación entre organismos civiles, sanitarios y militares cuando una emergencia exige una respuesta rápida y coordinada.

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