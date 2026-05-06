“¿Qué universo paralelo habita el Ejecutivo provincial?”: diputados nacionales cruzaron a Melella por festejar una ISO en plena crisis industrial

La polémica comenzó luego de una publicación realizada por la secretaria de Industria y Promoción Económica, Alejandra Man, quien destacó la certificación obtenida por el área como un avance en términos de gestión y calidad administrativa. Sin embargo, el mensaje generó una rápida reacción política y fuertes cuestionamientos en redes sociales.

“¿Qué universo paralelo habita el Ejecutivo provincial?”, expresó Araujo al referirse al contraste entre el tono celebratorio del Gobierno y la situación que atraviesa el entramado industrial fueguino. El diputado hizo referencia a empresas con personal suspendido, reducción de actividad y pérdida de puestos de trabajo en distintos sectores productivos de la provincia.

A las críticas también se sumó la diputada nacional Andrea Freites, quien cuestionó que el Gobierno provincial eligiera exhibir una certificación administrativa mientras la industria atraviesa uno de sus momentos más delicados en los últimos años.

Según señalaron distintos dirigentes, el problema no pasa por la certificación en sí misma, sino por el contexto en el que fue presentada públicamente. “La industria cae, hay incertidumbre y familias preocupadas por el empleo, pero el Gobierno sale a festejar una ISO”, resumieron desde sectores políticos que siguieron la discusión en redes.

El episodio volvió a dejar expuesto el clima de malestar que atraviesa parte del escenario político y económico fueguino, en medio de una caída de la actividad industrial, menor consumo y preocupación creciente por la continuidad laboral en empresas radicadas bajo el subrégimen de promoción industrial.