El Martial volvió a mover su aerosilla después de 15 años

La nueva aerosilla cuádruple del Cerro Martial quedó formalmente inaugurada en Ushuaia, en un acto encabezado por el gobernador Gustavo Melella y acompañado por autoridades municipales, provinciales, representantes del sector turístico y vecinos.

La puesta en funcionamiento del medio de elevación marca el regreso de una infraestructura histórica para la ciudad, luego de 15 años sin actividad, y apunta a recuperar al Martial como uno de los espacios centrales de la vida turística y recreativa de la capital fueguina.

En representación del Municipio participaron la viceintendenta Gabriela Muñiz Siccardi, la jefa de Gabinete Yésica Garay, el secretario de Gobierno Sebastián Iriarte, la secretaria de Turismo Viviana Manfredotti, la secretaria de la Mujer y Desarrollo Humano Verónica Maestro y la secretaria de Planificación, Obras y Servicios Públicos Carolina Yutrovic.

Desde el área de Turismo señalaron que la recuperación del complejo no se limita a la temporada invernal, sino que busca consolidar una propuesta activa durante todo el año, con actividades vinculadas a la nieve, el senderismo, la gastronomía, el mountain bike y el uso recreativo de la montaña.

Manfredotti sostuvo que la obra representa “la recuperación definitiva de uno de los emblemas más queridos” de Ushuaia y remarcó que el Martial ocupa un lugar particular en la memoria colectiva de generaciones de vecinos.

La nueva aerosilla también fue presentada como una herramienta para diversificar la oferta turística de la ciudad, fortalecer el empleo vinculado al sector y reposicionar al Martial como un punto de encuentro entre la naturaleza, la recreación y la historia local.