Más de 500 personas participaron de una capacitación universitaria sobre salud en infancias y adolescencias

La capacitación estuvo destinada a profesionales, equipos técnicos, estudiantes y personas vinculadas al abordaje de niñas, niños y adolescentes desde distintos ámbitos de intervención.

Durante la cursada se trabajaron herramientas conceptuales y prácticas para comprender los desafíos actuales que atraviesan las infancias y adolescencias, desde una mirada integral de la salud, con enfoque comunitario y de derechos.

El encuentro de cierre estuvo centrado en problemáticas sensibles dentro del campo de la salud mental adolescente, como los trastornos de la conducta alimentaria, las autolesiones no suicidas y los principales motivos de consulta en las guardias de salud mental.

Desde la organización informaron que quienes hayan completado la cursada deberán realizar una evaluación final para acceder a la certificación correspondiente. El examen estará disponible en la plataforma virtual entre el 24 de junio y el 7 de julio.

Además, se anunció la continuidad de estas instancias de formación con el inicio del Curso Universitario sobre Abordaje en Consumos Problemáticos, previsto para el 8 de julio. La propuesta contará con ocho encuentros virtuales, que se desarrollarán los miércoles de 18 a 21 horas.

La iniciativa forma parte de una agenda de capacitación orientada a fortalecer las capacidades de intervención frente a problemáticas que atraviesan a las infancias y adolescencias, especialmente en áreas donde la demanda social y sanitaria requiere respuestas cada vez más especializadas.