La Noche Más Larga tuvo su jornada tropical en el Esther Fadul
La propuesta reunió a vecinos y vecinas en una noche atravesada por la música, el baile y la participación de artistas fueguinos, en el marco de una fiesta que volvió a combinar espectáculos masivos con espacios destinados a la escena local.
La grilla incluyó las presentaciones de DJ Fabi Rivero, Lauty y la Banda, Enfiesta2, Señora Cumbia, Zarpa2s, La Chance, Improvisa2, Banda Tempestad, Q' Descontrol y Los Borbotones, que fueron parte de una programación orientada al público familiar y al encuentro comunitario.
Como novedad, la jornada contó con transmisión vía streaming, una modalidad que también se replicaría en la Peña del domingo, con la participación de estudiantes de Medios Audiovisuales de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego.
Durante la actividad también estuvo presente la cantautora Soledad Pastorutti, quien visitó Ushuaia en el marco de la filmación de la serie documental “30 pueblos”, producción en la que recorre distintos lugares vinculados a su historia y a su relación con la gente.
Desde el Municipio destacaron el acompañamiento del público y el lugar que ocupan estos espacios para que músicos y artistas fueguinos puedan mostrar su trabajo, fortalecer su trayectoria y sostener el vínculo con la comunidad.
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