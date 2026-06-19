Río Grande Activa cerró 2025 con superávit y Pérez busca mostrar gestión estatal con números propios

La empresa Río Grande Activa cerró el ejercicio 2025 con un incremento real del 52,5% en sus ventas y una facturación de $190 millones, en un contexto económico atravesado por la caída del consumo, la contracción comercial y el deterioro del poder adquisitivo.
Río Grande 19/06/2026ShelknamsurShelknamsur

El balance fue presentado como una señal de fortaleza de la sociedad del Estado, que terminó el período con resultado neto positivo y sin recibir aportes irrevocables de capital por parte del Municipio de Río Grande. Según la información difundida, tanto el funcionamiento operativo como el pago a proveedores y la expansión productiva fueron financiados con recursos generados por la propia empresa.

El dato tiene una lectura económica, pero también política. En un momento donde el debate sobre el rol del Estado vuelve a estar en el centro de la discusión pública, la gestión de Martín Pérez busca mostrar a Río Grande Activa como un modelo de empresa pública capaz de producir, vender, sostener precios y funcionar sin asistencia financiera directa durante el ejercicio analizado.

La actividad principal continuó concentrada en la producción avícola y en la comercialización mayorista y minorista de carne de aves y productos de granja. Desde la conducción de la sociedad del Estado remarcaron que el acompañamiento del consumidor fueguino permitió sostener los niveles de venta, defender el producto local y mantener la rentabilidad.

El presidente de Río Grande Activa, Juan Pablo Deluca, sostuvo que la empresa cerró su séptimo ejercicio con números claros y defendió la posibilidad de administrar una firma con participación pública bajo criterios de eficiencia. También planteó que el objetivo será continuar con el mismo esquema de solvencia, producción local y aporte al desarrollo de Río Grande y de Tierra del Fuego.

Para el Municipio, el balance funciona como una carta de gestión. No se trata solamente de exhibir una mejora en las ventas, sino de sostener el argumento de que una empresa estatal puede intervenir en sectores sensibles de la economía local sin transformarse necesariamente en una carga para las cuentas públicas.

En plena crisis de consumo, Río Grande Activa aparece así como una herramienta política y productiva para el intendente Martín Pérez, que intenta diferenciar su modelo de gestión con una empresa pública que muestra actividad, facturación y resultado positivo.

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