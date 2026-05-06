Löffler cuestionó el decreto de Melella: “Asume que la sentencia está firme cuando esto no ha ocurrido”

El decreto del gobernador Gustavo Melella para convocar a elecciones de convencionales constituyentes abrió un nuevo frente político y judicial en Tierra del Fuego. El legislador provincial Damián Löffler, del Movimiento Popular Fueguino, cuestionó la legalidad de la medida y anticipó que avanzará con una presentación ante la Justicia electoral.

“El decreto es inconstitucional porque parte de una sentencia que no está firme”, afirmó Löffler, al apuntar contra el fundamento utilizado por el Ejecutivo provincial para sostener la convocatoria. Según planteó, no existe todavía un proceso electoral consolidado porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación aún no resolvió la queja presentada en el marco de la discusión por la reforma constitucional.

El legislador fueguino puso el foco en un punto central: los plazos. “Cronograma electoral no hay”, sostuvo, y remarcó que los 120 días establecidos para avanzar con la convocatoria deberían comenzar a computarse recién cuando la Corte se expida sobre la queja. Para Löffler, el Gobierno provincial actuó como si el camino judicial estuviera cerrado, cuando todavía queda una instancia pendiente.

“Asume que la sentencia está firme cuando esto no ha ocurrido”, advirtió. Esa frase resume el núcleo de su planteo: el decreto no sería solo una decisión política discutible, sino un acto administrativo construido sobre una premisa jurídica que, según su interpretación, todavía no existe.

En ese marco, Löffler confirmó que el conflicto pasará nuevamente por los tribunales. “Vamos a plantear la inconstitucionalidad del decreto ante la Justicia electoral”, anticipó, dejando en claro que la reforma constitucional no solo seguirá generando tensión en la Legislatura, sino también en el plano judicial.

El cuestionamiento jurídico vino acompañado de una lectura política más dura. El legislador consideró “lamentable” que la dirigencia provincial esté discutiendo una reforma constitucional en medio de una provincia atravesada por despidos, incertidumbre laboral y dificultades económicas. “En este escenario, discutir estas cuestiones me parece miserable”, sostuvo.

También apuntó directamente contra el trasfondo del proceso impulsado por Melella. “El gobernador avanza por un capricho”, afirmó, y vinculó la reforma con una estrategia de poder. “Quieren reformar la Constitución para perpetuarse”, planteó.

La declaración de Löffler se suma a un escenario institucional cada vez más tensionado, luego de que la Legislatura derogara la Ley 1529, norma que había declarado la necesidad de la reforma parcial de la Constitución provincial. Aun así, el Ejecutivo avanzó con el decreto de convocatoria, lo que profundizó el choque entre el Gobierno y distintos sectores parlamentarios.

Para el legislador mopofista, la decisión legislativa de frenar el proceso respondió a una lectura más cercana de la realidad social. “La gente está preocupada por llegar a fin de mes, por sostener su trabajo”, señaló, en contraste con una agenda oficial que insiste en abrir una discusión constitucional.

Löffler también se refirió a la Ley de Goteo de la coparticipación y rechazó los cuestionamientos del oficialismo provincial, que intentó presentar esa discusión como una maniobra destituyente. “No es destituyente, es garantizar que los fondos lleguen a los municipios como corresponde”, sostuvo.