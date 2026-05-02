Vuoto celebró la Ley de Goteo y habló de “un día histórico” para los municipios

A través de su cuenta en X, el jefe comunal remarcó que “por primera vez en 30 años se votó la Ley de Goteo”, en referencia al mecanismo que establece la transferencia automática de recursos hacia los municipios.

En ese sentido, cuestionó el esquema anterior al señalar que “se acabó el malgasto irresponsable de la provincia sobre los recursos de los municipios”, y puso el foco en la necesidad de garantizar previsibilidad financiera para las administraciones locales.

Además, sostuvo que los fondos “no se mendigan”, sino que deben ser transferidos de manera automática, marcando una postura firme en defensa de la autonomía municipal.

Sobre el cierre, Vuoto reforzó el sentido político de la medida: “Esto no es un favor, es un derecho”, afirmó, vinculando la ley con una visión de federalismo más equilibrado y con mayor protagonismo de las ciudades.