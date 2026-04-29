Reforma constitucional en Tierra del Fuego: más del 70% desaprueba el rumbo y crece el rechazo social

Un relevamiento de opinión pública realizado en Tierra del Fuego por la consultora Zuban Córdoba y Asociados expone un escenario de marcado descontento social y una mirada crítica sobre la continuidad del actual esquema político en la provincia.

El estudio, efectuado entre el 25 y el 28 de abril de 2026 sobre una muestra de 440 casos y con un margen de error de ±4,67%, arroja que el 70,3% de los encuestados considera que la provincia transita un rumbo incorrecto, mientras que solo el 17,9% sostiene que la dirección es la adecuada. Un 11,7% no definió posición.

La percepción negativa a nivel provincial supera incluso la evaluación sobre la situación nacional: ante la consulta sobre el rumbo del país, el 52,8% respondió que es incorrecto, frente a un 38,9% que lo considera acertado.

En ese contexto, la posibilidad de que el gobernador Gustavo Melella busque la reelección encuentra una resistencia significativa. El 41,1% de los consultados se manifestó “muy en desacuerdo” y el 28,3% “en desacuerdo”, lo que configura un rechazo del 69,4%. Por el contrario, apenas el 17,8% avala la continuidad del mandatario, dividido entre un 13% “de acuerdo” y un 4,8% “muy de acuerdo”. El 12,8% restante no expresó una opinión.

La tendencia se acentúa al considerar el contexto económico: el 72,4% entiende que no es pertinente una reelección en las condiciones actuales de la provincia, frente a un 16,6% que sí la considera viable.

Consultados sobre qué debería priorizarse en lugar de una eventual campaña de reelección, los encuestados señalaron como principales demandas sanear la deuda de la obra social de los fueguinos (19,6%), estabilizar las finanzas provinciales (17,8%) y avanzar en transparencia y auditoría (17,2%). También aparecen la creación de empleo (14,3%), el pago de deudas a municipios (10,6%), la mejora de servicios públicos (9,3%) y la obra pública y mantenimiento (8,7%).