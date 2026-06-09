Río Grande participó del 5° Congreso "Políticas para la Igualdad: Producir, Trabajar y Cuidar"

Funcionarias del Municipio de Río Grande participaron del 5° Congreso Federal "Políticas para la Igualdad: Producir, Trabajar y Cuidar", un espacio de intercambio que reunió a representantes de distintos puntos del país para debatir estrategias vinculadas a la autonomía económica de las mujeres y diversidades, el reconocimiento de las tareas de cuidado y la construcción de políticas públicas con perspectiva de género.
 
Río Grande 09/06/2026ShelknamsurShelknamsur

Durante el encuentro se abordaron experiencias desarrolladas en diferentes jurisdicciones orientadas a reducir brechas de desigualdad en el acceso al empleo, fortalecer redes de cuidado y promover la inclusión laboral. La participación de Río Grande permitió exponer iniciativas locales y, al mismo tiempo, incorporar herramientas y experiencias que puedan adaptarse a la realidad de la ciudad.

Desde el Municipio destacaron la importancia de estos ámbitos federales para compartir buenas prácticas y consolidar políticas que reconozcan que las tareas de cuidado, históricamente invisibilizadas y asumidas mayoritariamente por las mujeres, tienen un impacto directo en las oportunidades de desarrollo económico y laboral.

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