Río Grande participó del 5° Congreso "Políticas para la Igualdad: Producir, Trabajar y Cuidar"

US$ 2,45 millones, un Bell 427 parado y pilotos entrerrianos sin experiencia en rescates de montaña
ShelknamsurUshuaia10/06/2026
El Gobierno de Tierra del Fuego invirtió US$ 2,45 millones en un Bell 427, un helicóptero discontinuado del que apenas se fabricaron 84 unidades en el mundo. La escasez de pilotos habilitados para este modelo llevó a que su operación quedara en manos de policías en actividad de Entre Ríos, una de las pocas fuerzas del país que capacitó personal para volarlo. En Ushuaia existe un único piloto con licencia para operar el Bell 427 y experiencia en montaña, pero nunca fue incorporado al esquema provincial.