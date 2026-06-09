Miles de vecinos acompañaron la Expo Emprendiendo 2026 y más de 220 emprendimientos fueron protagonistas

La Expo se consolidó una vez más como una vidriera para el trabajo independiente y la economía social. Emprendedores de distintos rubros tuvieron la posibilidad de exhibir y comercializar sus productos, mientras que el público recorrió los stands en un clima atravesado por la temática mundialista.

Uno de los aspectos destacados de esta edición fue la implementación de un nuevo sistema digital de acreditación para emprendedores, una herramienta destinada a agilizar el ingreso, ordenar la organización del evento y facilitar la participación de quienes forman parte de estas exposiciones impulsadas por el Municipio.

La secretaria de la Mujer y Desarrollo Humano, Verónica Maestro, valoró la convocatoria alcanzada y remarcó que el nivel de participación demuestra "el enorme potencial que tiene el sector emprendedor de la ciudad y la importancia de seguir fortaleciendo espacios que permitan crecer, visibilizar el trabajo y generar nuevas oportunidades".

Además de la actividad comercial, la Expo incorporó propuestas recreativas para toda la familia. Uno de los espacios más concurridos fue el intercambio de figuritas del Mundial de Fútbol 2026, que debido a la alta participación debió extenderse durante ambas jornadas y reunió a niños, jóvenes y adultos alrededor de una pasión compartida.

La iniciativa contó también con una nueva edición del Mercado Concentrador, donde productores, cooperativas y comercios ofrecieron alimentos y productos de consumo cotidiano a precios accesibles. Según destacaron desde la organización, rubros como panadería, carnicería, pescadería y venta de huevos registraron una fuerte demanda, generando un importante movimiento económico durante el fin de semana.