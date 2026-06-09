Controles preventivos de seguridad vial en Héroes de Malvinas

La Municipalidad de Ushuaia realizó un operativo de control vehicular sobre la avenida Héroes de Malvinas, con verificación de documentación, estado de los vehículos y medidas básicas de circulación segura.
Ushuaia09/06/2026ShelknamsurShelknamsur

La Municipalidad de Ushuaia llevó adelante un operativo preventivo de seguridad vial sobre la avenida Héroes de Malvinas, en el marco de las acciones de control que se desarrollan en distintos sectores de la ciudad.

Durante el procedimiento, personal de Inspectoría verificó la documentación obligatoria para circular, el estado general de los vehículos y el cumplimiento de las normas vigentes. También se hizo hincapié en el uso del cinturón de seguridad, la circulación con luces bajas encendidas y las condiciones de los neumáticos, especialmente ante la temporada invernal.

Además de los controles, el operativo incluyó tareas de concientización destinadas a los conductores, con el objetivo de reforzar la importancia de respetar las normas de tránsito y reducir riesgos en la vía pública.

Desde el Municipio indicaron que este tipo de acciones se realizan de manera periódica para fortalecer la seguridad vial y promover una circulación más segura tanto para automovilistas como para peatones.

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