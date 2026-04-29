La Legislatura define con 8 votos el futuro de la reforma y la elección del 9 de agosto

Con el decreto de convocatoria ya firmado por el Ejecutivo, la atención se trasladó en la sesión de este jueves en la Legislatura, donde podría debatirse la derogación de la ley que habilitó el proceso.

Se necesitan 8 votos para avanzar con la derogación de la Ley 1529. Si ese número aparece en el recinto, la norma quedaría sin efecto y, con ella, el respaldo legal del llamado a elecciones de convencionales.

El Ejecutivo, por su parte, sostiene el calendario electoral y la convocatoria al 9 de agosto. Sin embargo, el escenario sigue abierto y depende del resultado de la sesión del jueves.

Según estimaciones, el proceso completo de reforma demandaría más de $8.000 millones, en un contexto de restricciones presupuestarias.

El trámite tampoco se agota en la votación. En caso de aprobarse la derogación, el Ejecutivo tiene la posibilidad de vetarla. Si eso ocurre, la Legislatura deberá reunir nuevamente los votos necesarios para insistir.

Diez votos pueden definir si la provincia avanza hacia una reforma constitucional o si el proceso queda interrumpido antes de llegar a las urnas.