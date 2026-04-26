Vuoto recibió a AATEDyC: la asociación pidió administrar un playón deportivo y expuso su crecimiento institucional

El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, mantuvo un encuentro con integrantes de la comisión directiva de AATEDyC, quienes presentaron un balance del trabajo que viene desarrollando la institución, que ya supera los 150 socios y socias y consolida su presencia en la comunidad.
 
Ushuaia26/04/2026ShelknamsurShelknamsur

De la reunión participaron también la jefa de Gabinete, Yesica Garay, y la presidenta del Instituto Municipal de Deportes, Liliana Gavilán. En ese marco, los representantes de la asociación detallaron el crecimiento de sus actividades deportivas y sociales, además de los proyectos en marcha para ampliar su alcance y fortalecer su estructura institucional.

Uno de los ejes centrales del encuentro fue la presentación formal de una solicitud para la administración de un playón deportivo. El pedido se enmarca en lo establecido por la Ordenanza Municipal N.º 6471 y su reglamentación mediante el Decreto Municipal N.º 810/2025, normativa que regula la cesión en uso, mantenimiento y gestión de estos espacios públicos a clubes, asociaciones y comisiones vecinales.

Desde el Ejecutivo municipal valoraron el rol de las entidades deportivas en el entramado social de la ciudad. En esa línea, remarcaron la necesidad de sostener políticas de acompañamiento que potencien estos espacios como ámbitos de inclusión, contención y desarrollo comunitario.

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