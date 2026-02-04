Cuándo cobrás en Tierra del Fuego: este viernes se acreditan los sueldos, planes y pensiones

ShelknamsurUshuaia02/02/2026
Desde este lunes se desarrollará una variada agenda de actividades para dar cierre a una propuesta integradora e inclusiva que, año tras año, convoca a cientos de niños y niñas de la ciudad. Se trata de la Colonia de Verano que organiza el Instituto Municipal de Deportes de Ushuaia, destinada a infancias de entre 4 y 12 años.
02/02/2026
La Municipalidad de Ushuaia avanza con nuevas tareas de repavimentación sobre distintos tramos de la avenida Gobernador Paz, en el marco del Programa de Recuperación Vial previsto para la temporada de verano 2026. Las obras forman parte del esquema de mantenimiento planificado por el Ejecutivo municipal para mejorar la circulación en arterias estratégicas de la ciudad.
03/02/2026
En el marco de la temporada estival, el Municipio de Río Grande puso en marcha una variada agenda de actividades culturales, turísticas e históricas destinadas a vecinos, vecinas y visitantes, con el objetivo de seguir promoviendo el conocimiento y la puesta en valor del patrimonio local. La propuesta es impulsada por la Agencia de Deportes, Cultura y Turismo y se desarrollará a lo largo de todo el mes de febrero con actividades gratuitas y abiertas a la comunidad.
03/02/2026
El conflicto judicial por la intervención del Puerto de Ushuaia dio un giro decisivo tras el dictamen del fiscal de la Justicia Federal con asiento en Ushuaia, que sostuvo que el Juzgado Federal local no es competente para intervenir en la causa impulsada por el Gobierno provincial. Con esa definición, la discusión quedó fuera del ámbito judicial fueguino y pasó, en los hechos, a la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, único tribunal habilitado para resolver una disputa entre una provincia y un organismo nacional.
03/02/2026
El titular de Defensa Civil Ushuaia, Cristian Álvarez, advirtió que actualmente no existe ninguna normativa que obligue a las personas rescatadas a afrontar el costo de los operativos, incluso cuando medie negligencia. La definición la realizó en declaraciones a Mañanas Diferentes, por FM Espectáculo 93.1, donde volvió a plantear la necesidad de avanzar en una reglamentación que ordene los rescates y refuerce la responsabilidad individual en las actividades de montaña.
03/02/2026
El Municipio de Río Grande concretó el cierre del segundo grupo de las Colonias Deportivas de Verano 2026 con una jornada recreativa que reunió a niñas, niños y familias en distintos espacios deportivos de la ciudad.
04/02/2026
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Ushuaia continúa avanzando con tareas de mantenimiento y puesta en valor de los espacios de uso comunitario en distintos puntos de la ciudad, en el marco de un cronograma de trabajo definido y sujeto a las condiciones climáticas.
04/02/2026
El Gobierno de la Provincia confirmó el cronograma de pagos correspondiente a febrero y despejó una de las preguntas que más se repite entre empleados públicos y beneficiarios de planes: los haberes estarán disponibles este viernes 6 de febrero.
04/02/2026
La deuda por coparticipación que mantiene el Gobierno de la Provincia con el Municipio de Ushuaia alcanzó en enero de 2026 su nivel más elevado de los últimos años y volvió a tensionar la relación financiera entre ambos niveles del Estado. Según información económica publicada por El Delivery, el monto adeudado superó los 9.000 millones de pesos, con demoras en las transferencias que se ubicaron nuevamente cerca de los 30 días.
04/02/2026
El dictamen emitido por la Unidad Fiscal Ushuaia volvió a exponer una estrategia defensiva del Gobierno provincial más centrada en el discurso político para la tribuna oficialista que en ofrecer certezas institucionales sobre el rumbo del conflicto judicial abierto por la intervención del Puerto de Ushuaia.