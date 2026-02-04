Cuándo cobrás en Tierra del Fuego: este viernes se acreditan los sueldos, planes y pensiones

El Gobierno de la Provincia confirmó el cronograma de pagos correspondiente a febrero y despejó una de las preguntas que más se repite entre empleados públicos y beneficiarios de planes: los haberes estarán disponibles este viernes 6 de febrero.

Según se informó oficialmente, el jueves 5 de febrero se realizará el depósito de los fondos, mientras que la acreditación en cuentas se hará efectiva el viernes 6. El esquema alcanza tanto a los trabajadores de la Administración Pública —Poderes y Entes del Estado, Veteranos y Colegios Privados— como a los beneficiarios de planes y pensiones RUPE, Vejez, Red Sol, PEL, Mesa Fueguina y Tarjeta Bienestar.

