Río Grande propone recorridos históricos y caminatas guiadas para redescubrir la ciudad durante febrero

En el marco de la temporada estival, el Municipio de Río Grande puso en marcha una variada agenda de actividades culturales, turísticas e históricas destinadas a vecinos, vecinas y visitantes, con el objetivo de seguir promoviendo el conocimiento y la puesta en valor del patrimonio local. La propuesta es impulsada por la Agencia de Deportes, Cultura y Turismo y se desarrollará a lo largo de todo el mes de febrero con actividades gratuitas y abiertas a la comunidad.
Río Grande 03/02/2026ShelknamsurShelknamsur
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La iniciativa incluye recorridos históricos, caminatas interpretativas y experiencias nocturnas en distintos puntos emblemáticos de la ciudad, pensadas para redescubrir espacios representativos desde una mirada cultural, natural e histórica. Desde el Municipio destacaron que la agenda busca fortalecer el vínculo de la comunidad con su identidad y ampliar las alternativas recreativas durante el verano.

Entre las propuestas se destacan las “Salidas Nocturnas”, un ciclo que invita a conocer distintos espacios de Río Grande en horario vespertino. Las actividades se realizarán los viernes 6, 13, 20 y 27 de febrero, de 19 a 21 horas, e incluirán recorridos históricos por la Biblioteca Eduardo Schmidt y la Casa de Pioneros, una visita al Batallón de Infantería de Marina N.º 5 y una “Noche en el Museo” en el Museo Municipal “Virginia Choquintel”.

En paralelo, continuará el programa “Descubrí Río Grande”, orientado a la exploración del entorno natural de la ciudad a través de caminatas guiadas. En ese marco, el jueves 5 de febrero se llevará adelante una caminata interpretativa, mientras que el jueves 19 tendrá lugar una caminata intermareal. Ambas actividades se desarrollarán entre las 14 y las 16 horas y estarán acompañadas por guías especializados.

Desde la organización informaron que todas las propuestas requieren inscripción previa, la cual se realiza de manera online a través del sitio web oficial turismo.riogrande.gob.ar. Asimismo, remarcaron la importancia de participar con inscripción confirmada para garantizar el correcto desarrollo de las actividades y el cuidado de los espacios visitados.

La agenda forma parte de las políticas municipales orientadas a fortalecer el turismo local, fomentar el disfrute responsable de los espacios públicos y consolidar a Río Grande como un destino con identidad propia, incluso fuera de los circuitos tradicionales.

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