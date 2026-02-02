Avanza la repavimentación de Gobernador Paz con trabajos ejecutados por el Municipio durante el verano 2026

La Municipalidad de Ushuaia avanza con nuevas tareas de repavimentación sobre distintos tramos de la avenida Gobernador Paz, en el marco del Programa de Recuperación Vial previsto para la temporada de verano 2026. Las obras forman parte del esquema de mantenimiento planificado por el Ejecutivo municipal para mejorar la circulación en arterias estratégicas de la ciudad.

Ushuaia02/02/2026ShelknamsurShelknamsur
photo_4902642586875530147_y-1
Copiar Código AMP

Desde la Secretaría de Planificación e Inversión Pública precisaron que, tras los trabajos previos de fresado y riego, durante la jornada se procedió a la colocación de asfalto caliente, con la utilización de aproximadamente 130 toneladas de material para la recomposición de la calzada.

Las tareas se ejecutan con maquinaria y personal propio del Municipio, utilizando asfalto elaborado en la Planta Municipal, una modalidad que —según indicaron— permite optimizar recursos, reducir costos operativos y asegurar una intervención sostenida en sectores con alto nivel de tránsito y evidente desgaste.

En ese sentido, las autoridades señalaron que la intervención responde a una planificación integral orientada a mejorar la seguridad vial y la fluidez del tránsito, con foco en calles que presentan mayor deterioro por el uso intensivo y las condiciones climáticas.

Finalmente, desde el Municipio solicitaron a vecinos y automovilistas circular con precaución por las zonas intervenidas, a fin de resguardar la seguridad y facilitar el normal desarrollo de los trabajos.

Últimos artículos
md (88)

Río Grande propone recorridos históricos y caminatas guiadas para redescubrir la ciudad durante febrero

Shelknamsur
Río Grande 03/02/2026

En el marco de la temporada estival, el Municipio de Río Grande puso en marcha una variada agenda de actividades culturales, turísticas e históricas destinadas a vecinos, vecinas y visitantes, con el objetivo de seguir promoviendo el conocimiento y la puesta en valor del patrimonio local. La propuesta es impulsada por la Agencia de Deportes, Cultura y Turismo y se desarrollará a lo largo de todo el mes de febrero con actividades gratuitas y abiertas a la comunidad.

photo_4902642586875530147_y-1

Avanza la repavimentación de Gobernador Paz con trabajos ejecutados por el Municipio durante el verano 2026

Shelknamsur
Ushuaia02/02/2026

La Municipalidad de Ushuaia avanza con nuevas tareas de repavimentación sobre distintos tramos de la avenida Gobernador Paz, en el marco del Programa de Recuperación Vial previsto para la temporada de verano 2026. Las obras forman parte del esquema de mantenimiento planificado por el Ejecutivo municipal para mejorar la circulación en arterias estratégicas de la ciudad.

aciar

Juicio político: una hipótesis que comienza a circular en Tierra del Fuego

Shelknamsur
De interés 02/02/2026

El uso de fondos del Puerto de Ushuaia para cubrir gastos del Poder Ejecutivo, contrataciones de estudios jurídicos por cifras en dólares y un escenario fiscal que obligó a recurrir a asistencia para afrontar el pago de salarios conforman el trasfondo de una discusión que empezó a ganar espacio en la agenda pública. En declaraciones en radio Artika, el abogado Raúl Aciar sostuvo que, de confirmarse estos hechos, no pueden quedar al margen de una evaluación institucional.

Te puede interesar
photo_4900390787061844866_y-3

Más de 32 mil personas fueron asistidas por Turismo durante enero en Ushuaia, con fuerte predominio de visitantes extranjeros

Shelknamsur
Ushuaia02/02/2026

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Turismo, presentó el balance de atención a visitantes correspondiente al mes de enero de 2026, destacando el trabajo sostenido que se desarrolla en las Oficinas de Información Turística ubicadas frente al Puerto de Ushuaia y en el Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas, dos puntos estratégicos de ingreso a la ciudad.

Lo más visto
Screenshot_20260129_144522_Samsung Notes

La Justicia Federal hizo observaciones formales al inicio de la causa por el Puerto de Ushuaia

Shelknamsur
Judiciales 29/01/2026

La demanda presentada por el Gobierno de Tierra del Fuego contra la Agencia Nacional de Puertos y Navegación comenzó su trámite con una serie de observaciones formales por parte de la Justicia Federal. En su primer auto, el Juzgado Federal de Ushuaia resolvió no habilitar la feria judicial y estableció una serie de pasos previos antes de permitir que el expediente  avance hacia el análisis de fondo.

BTF

El Banco Tierra del Fuego lanza promociones con 10 cuotas sin interés y reintegro del 10% para rubros clave del consumo

Shelknamsur
De interés 01/02/2026

El Banco de Tierra del Fuego anunció el lanzamiento de un nuevo esquema de promociones con sus tarjetas de crédito Fueguina VISA y Fueguina MasterCard, orientado a sostener el consumo interno y acompañar la actividad de los comercios locales. Las campañas incluyen financiación en 10 cuotas sin interés y un reintegro del 10% sin tope, para compras realizadas en comercios adheridos, y forman parte de una política sostenida de estímulo a la economía provincial.

photo_4900390787061844866_y-3

Más de 32 mil personas fueron asistidas por Turismo durante enero en Ushuaia, con fuerte predominio de visitantes extranjeros

Shelknamsur
Ushuaia02/02/2026

La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Turismo, presentó el balance de atención a visitantes correspondiente al mes de enero de 2026, destacando el trabajo sostenido que se desarrolla en las Oficinas de Información Turística ubicadas frente al Puerto de Ushuaia y en el Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas, dos puntos estratégicos de ingreso a la ciudad.

aciar

Juicio político: una hipótesis que comienza a circular en Tierra del Fuego

Shelknamsur
De interés 02/02/2026

El uso de fondos del Puerto de Ushuaia para cubrir gastos del Poder Ejecutivo, contrataciones de estudios jurídicos por cifras en dólares y un escenario fiscal que obligó a recurrir a asistencia para afrontar el pago de salarios conforman el trasfondo de una discusión que empezó a ganar espacio en la agenda pública. En declaraciones en radio Artika, el abogado Raúl Aciar sostuvo que, de confirmarse estos hechos, no pueden quedar al margen de una evaluación institucional.

photo_4902642586875530147_y-1

Avanza la repavimentación de Gobernador Paz con trabajos ejecutados por el Municipio durante el verano 2026

Shelknamsur
Ushuaia02/02/2026

La Municipalidad de Ushuaia avanza con nuevas tareas de repavimentación sobre distintos tramos de la avenida Gobernador Paz, en el marco del Programa de Recuperación Vial previsto para la temporada de verano 2026. Las obras forman parte del esquema de mantenimiento planificado por el Ejecutivo municipal para mejorar la circulación en arterias estratégicas de la ciudad.

md (88)

Río Grande propone recorridos históricos y caminatas guiadas para redescubrir la ciudad durante febrero

Shelknamsur
Río Grande 03/02/2026

En el marco de la temporada estival, el Municipio de Río Grande puso en marcha una variada agenda de actividades culturales, turísticas e históricas destinadas a vecinos, vecinas y visitantes, con el objetivo de seguir promoviendo el conocimiento y la puesta en valor del patrimonio local. La propuesta es impulsada por la Agencia de Deportes, Cultura y Turismo y se desarrollará a lo largo de todo el mes de febrero con actividades gratuitas y abiertas a la comunidad.