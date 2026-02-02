Avanza la repavimentación de Gobernador Paz con trabajos ejecutados por el Municipio durante el verano 2026

Desde la Secretaría de Planificación e Inversión Pública precisaron que, tras los trabajos previos de fresado y riego, durante la jornada se procedió a la colocación de asfalto caliente, con la utilización de aproximadamente 130 toneladas de material para la recomposición de la calzada.

Las tareas se ejecutan con maquinaria y personal propio del Municipio, utilizando asfalto elaborado en la Planta Municipal, una modalidad que —según indicaron— permite optimizar recursos, reducir costos operativos y asegurar una intervención sostenida en sectores con alto nivel de tránsito y evidente desgaste.

En ese sentido, las autoridades señalaron que la intervención responde a una planificación integral orientada a mejorar la seguridad vial y la fluidez del tránsito, con foco en calles que presentan mayor deterioro por el uso intensivo y las condiciones climáticas.

Finalmente, desde el Municipio solicitaron a vecinos y automovilistas circular con precaución por las zonas intervenidas, a fin de resguardar la seguridad y facilitar el normal desarrollo de los trabajos.