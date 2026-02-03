Martín Perez encabezó el cierre del segundo grupo de las Colonias Deportivas de Verano 2026 en Río Grande

El Municipio de Río Grande concretó el cierre del segundo grupo de las Colonias Deportivas de Verano 2026 con una jornada recreativa que reunió a niñas, niños y familias en distintos espacios deportivos de la ciudad.

Las actividades de cierre se desarrollaron en el Polideportivo Carlos Margalot y en el Centro Deportivo Municipal, donde los participantes disfrutaron de juegos y propuestas recreativas, tanto al aire libre como en espacios cerrados, en un clima de acompañamiento familiar y celebración colectiva.

Las Colonias Deportivas de Verano forman parte de una política sostenida del Municipio y se llevan adelante en múltiples instalaciones municipales, entre ellas el Centro Deportivo Municipal, el Polideportivo Carlos Margalot, el Gimnasio Juan Manuel de Rosas, el Gimnasio Malvinas Argentinas y el Gimnasio Margen Sur, lo que permite ampliar el alcance territorial de la propuesta.

Además de las colonias tradicionales, la gestión municipal impulsa actividades de deporte adaptado y propuestas específicas para personas adultas mayores, con el objetivo de garantizar el acceso al deporte y a hábitos de vida saludable para todos los vecinos y vecinas de Río Grande.

Según datos de la Agencia de Deportes, Cultura y Turismo, más de 6.000 niños y niñas ya participaron de esta iniciativa durante el verano, una cifra histórica que proyecta superar los 9.000 participantes a lo largo de toda la temporada 2026.

En paralelo, el Municipio mantiene abierto el Natatorio Municipal “Eva Perón”, donde se implementó un sistema de turnos que permite que más de 3.000 vecinos y vecinas puedan utilizar la pileta sin necesidad de ser socios. A esta propuesta se suman las actividades de acondicionamiento físico y zumba destinadas a mayores de 18 años, que registraron la participación de más de 1.000 personas durante el verano.

Con estas acciones, el Municipio de Río Grande consolida una agenda deportiva y recreativa de alcance masivo, orientada a promover la inclusión, el bienestar y el uso activo de los espacios públicos a lo largo de toda la temporada estival.

