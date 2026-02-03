Martín Perez encabezó el cierre del segundo grupo de las Colonias Deportivas de Verano 2026 en Río Grande

ShelknamsurDe interés 01/02/2026
El Banco de Tierra del Fuego anunció el lanzamiento de un nuevo esquema de promociones con sus tarjetas de crédito Fueguina VISA y Fueguina MasterCard, orientado a sostener el consumo interno y acompañar la actividad de los comercios locales. Las campañas incluyen financiación en 10 cuotas sin interés y un reintegro del 10% sin tope, para compras realizadas en comercios adheridos, y forman parte de una política sostenida de estímulo a la economía provincial.
El Municipio de Río Grande continúa ejecutando obras estratégicas a partir de una gestión planificada y responsable de los recursos públicos, con foco en proyectos que fortalecen la identidad local, la memoria colectiva y el desarrollo de la ciudad.
La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Turismo, presentó el balance de atención a visitantes correspondiente al mes de enero de 2026, destacando el trabajo sostenido que se desarrolla en las Oficinas de Información Turística ubicadas frente al Puerto de Ushuaia y en el Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas, dos puntos estratégicos de ingreso a la ciudad.
Desde este lunes se desarrollará una variada agenda de actividades para dar cierre a una propuesta integradora e inclusiva que, año tras año, convoca a cientos de niños y niñas de la ciudad. Se trata de la Colonia de Verano que organiza el Instituto Municipal de Deportes de Ushuaia, destinada a infancias de entre 4 y 12 años.
El uso de fondos del Puerto de Ushuaia para cubrir gastos del Poder Ejecutivo, contrataciones de estudios jurídicos por cifras en dólares y un escenario fiscal que obligó a recurrir a asistencia para afrontar el pago de salarios conforman el trasfondo de una discusión que empezó a ganar espacio en la agenda pública. En declaraciones en radio Artika, el abogado Raúl Aciar sostuvo que, de confirmarse estos hechos, no pueden quedar al margen de una evaluación institucional.
La Municipalidad de Ushuaia avanza con nuevas tareas de repavimentación sobre distintos tramos de la avenida Gobernador Paz, en el marco del Programa de Recuperación Vial previsto para la temporada de verano 2026. Las obras forman parte del esquema de mantenimiento planificado por el Ejecutivo municipal para mejorar la circulación en arterias estratégicas de la ciudad.
En el marco de la temporada estival, el Municipio de Río Grande puso en marcha una variada agenda de actividades culturales, turísticas e históricas destinadas a vecinos, vecinas y visitantes, con el objetivo de seguir promoviendo el conocimiento y la puesta en valor del patrimonio local. La propuesta es impulsada por la Agencia de Deportes, Cultura y Turismo y se desarrollará a lo largo de todo el mes de febrero con actividades gratuitas y abiertas a la comunidad.
El conflicto judicial por la intervención del Puerto de Ushuaia dio un giro decisivo tras el dictamen del fiscal de la Justicia Federal con asiento en Ushuaia, que sostuvo que el Juzgado Federal local no es competente para intervenir en la causa impulsada por el Gobierno provincial. Con esa definición, la discusión quedó fuera del ámbito judicial fueguino y pasó, en los hechos, a la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, único tribunal habilitado para resolver una disputa entre una provincia y un organismo nacional.
El titular de Defensa Civil Ushuaia, Cristian Álvarez, advirtió que actualmente no existe ninguna normativa que obligue a las personas rescatadas a afrontar el costo de los operativos, incluso cuando medie negligencia. La definición la realizó en declaraciones a Mañanas Diferentes, por FM Espectáculo 93.1, donde volvió a plantear la necesidad de avanzar en una reglamentación que ordene los rescates y refuerce la responsabilidad individual en las actividades de montaña.
El Municipio de Río Grande concretó el cierre del segundo grupo de las Colonias Deportivas de Verano 2026 con una jornada recreativa que reunió a niñas, niños y familias en distintos espacios deportivos de la ciudad.