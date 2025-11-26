Río Grande: el Municipio recordó que hay tiempo hasta el 15 de diciembre para regularizar deudas y mantener el beneficio de buen contribuyente en 2026

Según se indicó, podrán acceder al beneficio —que consiste en un descuento del 10%— quienes al 15 de diciembre se encuentren al día con sus tributos. Para ello, las y los contribuyentes podrán normalizar sus deudas en hasta 12 cuotas, con la posibilidad de elegir entre diversas modalidades de pago: débito automático (Visa o Mastercard), efectivo, débito o QR. Asimismo, se precisó que quienes regularicen en hasta 12 cuotas obtendrán una quita del 100% de los intereses.

Para el pago de los impuestos municipales se encuentran habilitadas las siguientes bocas de cobro: Casa Municipal del barrio CAP (Portolán 465), CGP Padre Zink (Pellegrini 601), Centro Comunitario Municipal de Malvinas Argentinas (Cabo Peña 562) y la Dirección General de Rentas (Luis Py y Rosales). La atención al público se desarrolla de 9 a 16 horas.

Desde el Municipio remarcaron la importancia de mantener una conducta tributaria regular para sostener los programas de beneficios y garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales de la ciudad.