Río Grande acompañó la 19° Jura y Remate Hereford: un evento clave para el crecimiento de la ganadería fueguina

En representación del Municipio de Río Grande, participaron el secretario de Desarrollo Productivo, Facundo Armas, y la directora General de Desarrollo Productivo, María de los Ángeles González Candussi, con el objetivo de reafirmar el compromiso municipal con el fortalecimiento del sector ganadero y la articulación con los actores productivos locales.

Durante la jornada, el Municipio entregó un reconocimiento institucional a la Asociación de Criadores Hereford Seccional Tierra del Fuego, en agradecimiento por su contribución a la soberanía alimentaria de la provincia y por su destacada participación en la 5ª Expo Agroproductiva desarrollada semanas atrás en la Misión Salesiana. El gesto buscó resaltar el rol histórico de la Asociación y de las cabañas fueguinas en materia de mejora genética, manejo técnico y desarrollo de una ganadería que fortalece la matriz productiva provincial.

En el mismo sentido, se realizó una colaboración tecnológica destinada a acompañar procesos educativos y de capacitación dentro del sector, en el marco del programa municipal Nodos Tecnológicos, orientado a incorporar herramientas digitales en los distintos ámbitos productivos.

La Jura y Remate Hereford reafirma año tras año el potencial ganadero de Tierra del Fuego. La calidad genética del rodeo, la sanidad diferencial de la isla y los avances en manejo adaptado posicionan a la provincia como un territorio con condiciones excepcionales para el desarrollo de la raza y el crecimiento del sector bovino.

El secretario de Desarrollo Productivo, Facundo Armas, destacó la relevancia del encuentro:

“Es un orgullo acompañar una nueva Jura y Remate Hereford, un espacio que pone en evidencia la calidad del trabajo que realizan nuestras cabañas y técnicos. La innovación genética, las decisiones de manejo y el compromiso productivo hacen de la ganadería un activo estratégico para Tierra del Fuego. Tenemos un potencial enorme para seguir creciendo como provincia productiva”.

Asimismo, valoró el rol central de la Asociación Hereford:

“Queremos reconocer su aporte a la soberanía alimentaria fueguina y agradecer su presencia en la 5ª Expo Agroproductiva. Construir una provincia que produzca más y mejor requiere articulación, visión y trabajo conjunto; y la Asociación Hereford es parte central de ese camino”.