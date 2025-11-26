Río Grande: los talleres de Casa de Jóvenes cierran el año con una peña folclórica abierta a toda la comunidad

Durante todo el año, chicos y chicas de distintos barrios participaron de los talleres municipales de violín, canto, artes visuales y cocina. Fueron espacios que buscaron algo más que una simple actividad recreativa: allí se combinaron aprendizaje, expresión y la posibilidad de generar vínculos que suelen sostenerse más allá del aula. En esta oportunidad, serán ellos mismos quienes muestren el trabajo realizado, compartiendo sus avances con familiares, amistades y vecinos.

El encuentro sumará además presentaciones especiales. La escuela de danza Semillas de un Legado dirá presente con su repertorio, mientras que la banda Voces del Fuego aportará música en vivo para darle color a la peña.

La jornada incluirá también un espacio de información y prevención sobre VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. En uno de los consultorios habrá disponibilidad de testeo para quienes deseen acercarse.

A través de estas propuestas, el Municipio busca remarcar la necesidad de acompañar a las juventudes con herramientas de formación y espacios donde puedan construir identidad, proyectar su futuro y encontrar sentido de pertenencia.

La actividad será abierta y gratuita. Desde el Municipio invitaron a las vecinas y vecinos a acercarse, participar y conocer de cerca el trabajo que se realiza en Casa de Jóvenes, un espacio pensado para impulsar una Río Grande más saludable, activa y participativa.