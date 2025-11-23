Ushuaia brilló con la Ferrari Cavalcade Adventure 2025 y una serie de eventos que transformaron el fin de semana

Ushuaia vivió un fin de semana vibrante con la llegada de la Ferrari Cavalcade Adventure 2025 y una agenda de actividades que colmaron el frente costero de vecinos y turistas. La ciudad se transformó en un escenario a cielo abierto donde las postales de los autos de alta gama se combinaron con un intenso movimiento turístico.

La muestra comenzó este viernes con la llegada de los dos convoyes programados, que ingresaron por la Ruta Nacional 3 y recorrieron las arterias principales del casco urbano hasta ubicarse en el sector costero. Desde ese momento, el movimiento en la zona fue constante: familias sacando fotos, coleccionistas observando modelos exclusivos y curiosos que se acercaron para vivir una experiencia pocas veces vista en la región.

El vicejefe de Gabinete municipal, Diego Salazar, destacó que “Ushuaia proyectó una imagen extraordinaria ante el mundo”, señalando que el entorno natural y el corredor peatonal preparado especialmente para la exhibición “permitieron que la ciudad se muestre como un destino capaz de albergar eventos internacionales de primer nivel”.

La presencia de Ferrari fue el eje central, pero no el único atractivo del fin de semana. Con el despliegue de vallas, señalización especial y un operativo de tránsito que abarcó todo el frente costero, la postal fue acompañada por propuestas gastronómicas, actividades espontáneas y un flujo turístico que benefició a comercios y prestadores locales.

