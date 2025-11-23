Ushuaia brilló con la Ferrari Cavalcade Adventure 2025 y una serie de eventos que transformaron el fin de semana

ShelknamsurLegislatura 19/11/2025
El legislador de Somos Fueguinos, Jorge Lechman, se pronunció nuevamente en contra del proyecto de modificación de la Ley 1355 que busca habilitar el desarrollo de salmoneras en aguas fueguinas. En declaraciones a Radio Provincia, confirmó que no acompañará la iniciativa al considerar que “carece de estudios técnicos, documentación ambiental y evaluaciones serias” que permitan medir sus impactos productivos y ecológicos.
El legislador de Provincia Grande lamentó la suspensión de la sesión prevista para este miércoles y señaló que la explicación formal no alcanza. Sostuvo que la ausencia del oficialismo generó dudas y volvió a rechazar la iniciativa que habilita la salmonicultura en lagos y ríos fueguinos: “No podemos permitir que mañana haya jaulas de salmones en el Lago Fagnano”.
La Municipalidad de Ushuaia desplegó en los últimos días una serie de trabajos coordinados entre distintas áreas operativas, con el objetivo de mejorar la infraestructura urbana y mantener en óptimas condiciones los espacios públicos.
Muchos dirán que “no se gobierna con la ropa”, pero en los actos donde se honra la memoria nacional, la forma de presentarse habla. Veteranos de Malvinas, Fuerzas Armadas, antiguos pobladores y vecinos llegan con la solemnidad que nace del sentido de pertenencia, mientras algunos funcionarios asisten con una informalidad que parece más propia de un trámite que de un homenaje. La vestimenta no define a nadie, pero sí revela —sin decir una palabra— cuánto respeto se le asigna al acto y a quienes lo sostienen desde la convicción.
La Municipalidad de Ushuaia y los gremios con representación en el ámbito municipal alcanzaron un acuerdo paritario que establece una recomposición salarial del 2,4% para el mes de noviembre, acumulativo sobre los haberes de octubre. El entendimiento se logró tras la reunión mantenida este 19 de noviembre en el marco de la mesa salarial.
Este viernes 21 y sábado 22 de noviembre, Ushuaia recibirá la Ferrari Cavalcade Adventure 2025: un impresionante desfile de 55 Ferrari conducidas por coleccionistas internacionales que llegarán en dos convoyes —a las 19:50 y 20:50— y recorrerán RN3, Yaganes, Av. Maipú y José Tieri rumbo a la pasarela Luis Pedro Fique. Allí, desde las 19:00 del viernes hasta las 18:00 del sábado, estarán exhibidas con acceso libre, vallas de seguridad, corredor peatonal y un operativo especial de tránsito en todo el frente costero.
La Municipalidad de Ushuaia sumó un nuevo frente de obra dentro del Programa de Recuperación Vial 2025/26 y completó el fresado de la calle Primer Argentino, en el tramo que va desde 12 de Octubre hasta Kuanip, donde está prevista la repavimentación integral.
La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Gobierno y en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente, llevó adelante una nueva jornada de compactación de vehículos incautados y en desuso. La iniciativa forma parte del plan municipal destinado a garantizar el destino final adecuado de estas unidades y a profundizar las acciones para mejorar el entorno urbano.
Río Grande se prepara para vivir una noche cargada de música y celebración en el Parque de los 100 Años, donde artistas locales, DJs y el cuartetero LuckRa serán los protagonistas de una jornada que reunirá a miles de vecinas y vecinos en la antesala del 8 de diciembre.
Ushuaia vivió un fin de semana vibrante con la llegada de la Ferrari Cavalcade Adventure 2025 y una agenda de actividades que colmaron el frente costero de vecinos y turistas. La ciudad se transformó en un escenario a cielo abierto donde las postales de los autos de alta gama se combinaron con un intenso movimiento turístico.