Ushuaia avanza con un operativo de fresado en el tramo entre 12 de Octubre y Malvinas Argentinas

La subsecretaria Irupe Petrina señaló que “estamos avanzando con trabajos de fresado en un sector de alto tránsito, combinando recursos propios y de empresas contratadas para garantizar mayor rapidez y calidad en la intervención”.

Asimismo, detalló que sobre los sectores ya intervenidos se ejecutarán tareas de regado y emulsión del asfalto, pasos previos necesarios para la posterior colocación del material caliente.

Petrina recordó que estas acciones se enmarcan en el plan de repavimentación que se desarrolla con la planta de asfalto municipal, lo que —según indicó— permite optimizar tiempos, reducir costos y mejorar la capacidad de respuesta ante la demanda de mantenimiento urbano.

La funcionaria adelantó que los trabajos continuarán en los próximos días bajo un esquema programado y solicitó a los vecinos y vecinas circular con precaución por la zona para contribuir a la seguridad vial y al cuidado de los equipos que se encuentran operando.