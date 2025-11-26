Fin de semana XXL en Ushuaia: la ciudad recibió 95 vuelos en cinco días y superó los 3.500 ingresos al Parque Nacional

La secretaria de Turismo municipal, Viviana Manfredotti, definió el movimiento turístico como “muy fructífero”, señalando que esta dinámica “se reflejó tanto en las oficinas de información turística —que atendieron a 4.124 consultas— como en el ingreso de más de 3.500 visitantes al Parque Nacional Tierra del Fuego”.

A este flujo aéreo se sumó la llegada de más de 2.260 cruceristas por el puerto local, lo que terminó de consolidar un escenario de fuerte actividad en plena primavera.

Según datos de CAME, Manfredotti precisó que “el fin de semana largo cerró con una ocupación hotelera y extrahotelera del 83%”, mientras que “el gasto promedio diario por visitante alcanzó los $317.000 y la estadía se ubicó en torno a los tres días”.

Durante la extensión del feriado, la ciudad ofreció una agenda cargada de propuestas deportivas, culturales y recreativas. Entre ellas, volvió a destacar la Ushuaia EPIC, el evento fueguino de mountain bike y ultra trail que desde 2016 se consolida como una referencia nacional. La competencia convocó este año a más de 350 corredores, superando ampliamente la edición anterior.

“Desde la gestión buscamos profundizar el turismo recreativo y deportivo, y acompañar a los realizadores de la carrera es una muestra de ello”, señaló la funcionaria, quien remarcó la importancia de promover actividades que “enlacen la morfología de la ciudad, sus paisajes y el deporte”.

El cierre del fin de semana tuvo una postal ineludible: la llegada de la Ferrari Cavalcade Adventure 2025, declarada de interés turístico nacional. Con 56 Ferraris desfilando por el Fin del Mundo tras atravesar Bariloche, la Ruta de los 7 Lagos y El Calafate, el evento dejó imágenes que recorrieron el país y reforzaron la proyección internacional de Ushuaia.

“La relevancia mediática fue enorme. Ver estos vehículos de lujo enmarcados por las montañas y el canal fue una postal única”, destacó Manfredotti, al sintetizar un fin de semana que combinó vuelos, turistas, corredores y automovilismo de alto impacto.