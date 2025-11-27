Ushuaia: el Municipio retomó tareas de corte de pasto y limpieza en el sector céntrico

Desde el área informaron que está previsto continuar con el operativo en el Paseo del Centenario y sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, entre la Rotonda de las Banderas y La Tranquera.

En paralelo, también se avanzó en la recolección de residuos dispersos y voluminosos, además de la provisión de agua en distintos barrios, acciones que forman parte del esquema habitual de mantenimiento urbano que lleva adelante el Municipio.

Las tareas continuarán de manera programada durante la semana, con el objetivo de sostener el ordenamiento y la limpieza en los espacios públicos de la ciudad.