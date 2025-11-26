Río Grande: la Casa de la Cultura fue sede del cierre de talleres del Centro Cultural Alem

El subsecretario de Cultura, Carlos Gómez, destacó que “cada muestra es una oportunidad para visibilizar el talento y el esfuerzo de nuestras vecinas y vecinos. Esto es posible gracias a la decisión del intendente Martín Perez de seguir fortaleciendo los espacios culturales de la ciudad”.

Entre el jueves 20 y el domingo 23 de noviembre, la Casa de la Cultura recibió a los talleres de Folklore, Salsa y Bachata, Danza Contemporánea, Femme Style, Guitarra, Violín, Batería, Guitarra Eléctrica, Piano, Danzas Árabes, Iniciación a la Danza y Ritmos Urbanos, así como a los elencos de Teatro y Teatro para las Infancias. Todas estas propuestas se desarrollan durante el año en las instalaciones del Centro Cultural Alem.

Gómez subrayó que “el Alem es un espacio que crece año a año, no solo en cantidad de talleres, sino también en participación. La comunidad se apropia de estos lugares porque encuentra acompañamiento durante el proceso de aprendizaje”.

Las presentaciones reunieron a un importante número de familias, que pudieron acompañar el recorrido artístico y formativo de las y los participantes. Esta instancia es considerada un punto de encuentro esperado dentro del calendario cultural de la ciudad.

La muestra continuará este miércoles 26 de noviembre en el Centro Cultural Alem, con la inauguración de la Muestra Estática, que incluirá trabajos de Artes Plásticas, Cerámica, Fotografía, Amigurumis, Arte en Papel, Corte y Confección, Papelería Creativa, Patchwork, Crochet, Arte Textil, Bordado y Técnicas de Dibujo, entre otras disciplinas.

Por último, Gómez remarcó que “el Intendente nos pide siempre poner en valor nuestra comunidad, nuestra cultura e identidad. Esta muestra es reflejo de ese compromiso”.

Las actividades se extenderán hasta el viernes 28, día en que se realizará una milonga a las 21 horas, a cargo del taller de Tango y Pilates, con acompañamiento de la Orquesta Kayen, como cierre general. La jornada final tendrá lugar en el Centro Cultural Alem (Av. Belgrano y Alberdi), con entrada libre y gratuita.