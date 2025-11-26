Ushuaia realizó la primera conmemoración del Día de la Veterana de Guerra de Malvinas y homenajeó a Mariana Soneira

El acto contó con la presencia del secretario de Asuntos Malvinas del Municipio, Dante Asili; el secretario de Relaciones Parlamentarias y Articulación Política, Omar Becerra; la secretaria de Cultura y Educación, Belén Molina; el concejal Nicolás Pelloli; y referentes del Centro de Excombatientes de Malvinas en Ushuaia, entre otras autoridades que acompañaron a Soneira en esta jornada histórica.

Asili destacó la trascendencia del homenaje al afirmar que “estamos muy felices por Mariana, este reconocimiento es un mimo al alma que todos los veteranos necesitamos”. Subrayó, además, la importancia de que Ushuaia haya sido la primera ciudad del país en instituir la fecha por ordenanza: “Desde la capital de Malvinas siempre se expandieron hacia todo el país normativas como esta”, señaló.

En esa misma línea, expresó su deseo de que “el resto de las ciudades de la Argentina que tengan veteranas hagan lo mismo y las homenajeen”.

Por su parte, Becerra manifestó que “desde la cuna de la Causa Malvinas honramos a nuestra querida veterana Mariana Soneira y, en su nombre, a todas las mujeres que con valentía, compromiso y amor a la Patria sirvieron con honor durante el conflicto del Atlántico Sur”.

“Con este reconocimiento reafirmamos su rol como heroínas y nos comprometemos a mantener viva su memoria para las futuras generaciones”, añadió.

La ordenanza que dio origen a esta conmemoración fue presentada por el concejal Nicolás Pelloli y aprobada por unanimidad por el Legislativo municipal el 6 de noviembre.