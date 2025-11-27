Ushuaia: este jueves cinco cruceros llegan al puerto y se espera un gran movimiento de turistas

Se trata de una de las primeras grandes recaladas de la temporada 2025/2026, en la que la ciudad se consolida como puerta de entrada al turismo antártico.

La operatoria prevé que los barcos permanezcan atracados durante varias horas —algunos antes de zarpar hacia la Antártida—, lo que potenciará un flujo masivo de pasajeros descendiendo al centro. Esta dinámica suele traducirse en una marcada demanda para comercios, restaurantes, servicios de transporte y actividades turísticas locales.

Para quienes circulen por la zona costera y comercial, se anticipa un día de intensa actividad, con un flujo notable de visitantes internacionales y nacional.

Con estas recaladas, Ushuaia renueva su condición de clave en el turismo polar —y de alto impacto para la economía local—, en plena temporada de cruceros.