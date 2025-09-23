La base de Estados Unidos en Ushuaia, el modelo de España y la pulseada por el Atlántico Sur

La referencia es la base de Rota, en Cádiz, que se instaló en 1953 cuando Francisco Franco aceptó tropas y aviones norteamericanos a cambio de asistencia financiera y del respaldo político de Washington para salir del aislamiento internacional. Hoy, esa experiencia vuelve como espejo: dentro del círculo de Milei se habla de esa analogía, en medio del salvataje financiero que negocia con Trump y de la disputa global por sacar a China del Atlántico Sur.

Mundo23/09/2025
trump-milei
El gobierno argentino necesita dólares urgentes para afrontar vencimientos de deuda y en ese marco se intensifican las conversaciones con la Casa Blanca. Pero entre los trascendidos que circulan en despachos diplomáticos aparece un punto incómodo: la posibilidad de habilitar presencia militar norteamericana en Ushuaia.

Dentro del círculo íntimo de Milei, algunos funcionarios admiten que el modelo que se menciona como referencia es Rota, la base española donde EE.UU. opera bajo un esquema de soberanía formal local, pero con áreas de uso exclusivo.

 La comparación no es casual

En Cádiz, Washington encontró un enclave que le permitió proyectar poder sobre el Mediterráneo y el norte de África. En Ushuaia, el objetivo sería similar: ganar capacidad de acción en el Atlántico Sur y asegurar una presencia en la antesala de la Antártida.

Para Milei, la ecuación pasa por otro lado: la necesidad de un salvataje económico inmediato frente a una economía que no logra estabilizarse.

 Soberanía en debate

El eventual acuerdo no podría cerrarse solo entre el Ejecutivo y la Casa Blanca. Por ley, la presencia de tropas extranjeras en territorio argentino requiere aprobación del Congreso. En la oposición ya se anticipan críticas por “pérdida de soberanía”, mientras que en Tierra del Fuego la sola mención de una base militar extranjera despierta resistencia.

 Geopolítica y urgencias

Desde su regreso al poder, Trump dejó en claro que uno de sus objetivos es desplazar a China del Atlántico Sur. Milei, en tanto, busca sostener su experimento económico con dólares frescos. Entre ambas agendas, Ushuaia se convierte en el punto de cruce: el lugar donde la urgencia financiera y la estrategia militar global se encuentran.

