76 años del hundimiento del Rastreador Fournier: homenaje en Ushuaia a los 77 tripulantes caídos

Durante la alocución central se recordó la historia del buque, construido en 1939 e incorporado a la Armada Argentina en 1940, cuya misión era custodiar los mares del Sur, asistir a pobladores en zonas aisladas y controlar la pesca ilegal. El Fournier se hundió frente a las costas de Punta Cono, en Chile, dejando un saldo de 77 tripulantes fallecidos, de los cuales 68 permanecen aún en las aguas que los vieron partir.

Se evocó además la labor de búsqueda realizada en su momento, cuando la República de Chile dispuso buques para colaborar y se encontraron restos de la nave y de su tripulación. La tragedia, ocurrida la madrugada del 22 de septiembre de 1949, marcó para siempre la memoria naval argentina.

En ese marco, Arcando resaltó: “La memoria de los hombres del Fournier es parte de nuestra historia. Ellos dieron su vida cumpliendo con el deber y nos recuerdan que la soberanía también se construye con sacrificio en estas aguas australes”.

La ceremonia concluyó con la entonación de la Marcha de las Malvinas, que resonó con fuerza como símbolo de homenaje y reafirmación de soberanía.