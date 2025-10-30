“No podemos sentarnos con quienes discuten que dos más dos es cuatro”: Milei dejó afuera a Melella en medio del peor derrumbe provincial

La reunión de este jueves en la Casa Rosada reunió a veinte gobernadores de todo el país para discutir el Presupuesto 2026, reformas estructurales y la hoja de ruta económica del Gobierno nacional. La foto —buscada y cuidadosamente armada— dejó un mensaje político mucho más fuerte que el temario: quiénes estaban y quiénes no.

Entre los ausentes no hubo sorpresas: Gustavo Melella volvió a quedar fuera del círculo de diálogo nacional. Pero esta vez, la Casa Rosada decidió blanquear la razón. “Es imposible construir algo serio con gobernadores que repiten el catecismo marxista y discuten hasta lo más elemental, como que dos más dos es cuatro”, lanzó el Presidente

Una reforma sin consenso en una provincia sin rumbo

A pesar del deterioro social, sanitario y educativo, el gobernador insiste con avanzar en una reforma constitucional que no tiene sustento político ni acompañamiento ciudadano.

Para muchos dirigentes, la jugada no es institucional: es defensiva. Melella necesita blindaje político frente a una caída en su imagen que ya se vuelve inocultable y frente a un contexto económico que deteriora cada día más la vida cotidiana de los fueguinos.

La decisión de empujar una elección constituyente en este escenario no cayó bien en la Nación, donde lo interpretaron como un intento de forzar las reglas del juego mientras la provincia se desmorona.

El mensaje de Milei: “No podemos sentarnos con gente que discute hasta que dos más dos es cuatro. Si usted repite las recetas que hundieron al país durante cien años, no hay diálogo posible.”

El mensaje fue dirigido a un grupo específico, pero en la Rosada no hicieron esfuerzo por disimular que Melella está en esa nómina. Para el Gobierno nacional, Melella cruzó un límite cuando decidió confrontar incluso en cuestiones básicas como la seguridad presidencial.

La exclusión de la reunión no fue el origen del conflicto sino la consecuencia lógica de un deterioro político que se profundiza desde hace meses. Con una provincia sumida en su peor crisis, sin diálogo interno, sin servicios esenciales garantizados y con una oposición social creciente, Melella llega debilitado a cada discusión nacional.