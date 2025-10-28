Tolhuin recibió a 77 turistas internacionales en Punta del Lago y anticipa una nueva etapa para el turismo local

ShelknamsurPolítica27/10/2025
Tras conocerse los resultados de las elecciones legislativas, el referente de Defendamos Tierra del Fuego, Gastón Díaz, felicitó a La Libertad Avanza y destacó que la performance obtenida por su fuerza consolida una alternativa real en el escenario provincial.
Mariano LópezPolítica27/10/2025
Casi finalizando el año, el Gobierno provincial dejó caer la educación pública: miles de chicos fueguinos perdieron otro ciclo lectivo mientras quienes pueden pagar una escuela privada siguieron aprendiendo sin sobresaltos. Un ministro que promete solucionar el conflicto con el SUTEF —o solo vende humo pos electoral—, al punto de que ya nadie sabe si habla en serio o si es otra puesta en escena. Peor que una imagen o un video de IA: resulta imposible distinguir qué es real y qué es una broma de mal gusto. La brecha educativa es un daño real y, si nadie se hace cargo, será también irreversible.
ShelknamsurRío Grande 27/10/2025
El Municipio de Río Grande informó que el punto de venta de RGA Alimentos, ubicado en el Paseo Canto del Viento (Fagnano 650), continúa atendiendo con normalidad y ofreciendo productos frescos a precios competitivos para las familias riograndenses.
ShelknamsurRío Grande 27/10/2025
Con una jornada cargada de emoción y compañerismo, finalizó la segunda edición de la Liga Municipal de Newcom, organizada por el Municipio de Río Grande a través de la Subsecretaría de Deportes. Durante dos meses, personas mayores de las categorías +50 y +60, en ramas femenina y masculina, compartieron competencia, encuentro y comunidad en un torneo que se consolida como un clásico del calendario deportivo local.
ShelknamsurRío Grande 27/10/2025
El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, inició esta semana los trabajos de preparación de suelos y superficies en distintos puntos de la ciudad. El objetivo es acondicionar los sectores donde, a partir de la próxima semana, comenzará la colocación de plantines producidos en el Vivero Municipal.
ShelknamsurUshuaia27/10/2025
Con la participación de 50 gimnastas de la Escuela Municipal de Gimnasia Artística y ante un público colmado de familias, se realizó la segunda muestra anual de la disciplina en el microestadio José “Cochocho” Vargas.
ShelknamsurUshuaia27/10/2025
La Municipalidad de Ushuaia llevó adelante una nueva jornada del programa Turismo Social, mediante la cual estudiantes de nivel medio realizaron una experiencia única: navegar en catamarán por el Canal Beagle, uno de los paisajes más emblemáticos de la ciudad.
ShelknamsurUshuaia28/10/2025
La Municipalidad de Ushuaia firmó un convenio de colaboración con la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) para desarrollar un programa de capacitaciones destinado a emprendedores y emprendedoras de la ciudad. La iniciativa será impulsada por la Secretaría de Políticas Sociales, Sanitarias y Derechos Humanos y busca sumar herramientas contables, financieras y de gestión a los proyectos productivos locales.
ShelknamsurRío Grande 28/10/2025
El Municipio de Río Grande, a través del Centro Municipal de las Infancias —dependiente de la Secretaría de Salud—, concretó el cierre del Programa Municipal de Formación sobre Neurodesarrollo destinado a la comunidad educativa de toda la provincia. La iniciativa, impulsada por la gestión del intendente Martín Perez, busca fortalecer las herramientas pedagógicas y de acompañamiento de quienes trabajan con las infancias y acompañan sus trayectorias educativas.
ShelknamsurRío Grande 28/10/2025
El Municipio de Río Grande informó que el Punto de Venta de “RGA Alimentos”, ubicado en el Paseo Canto del Viento (Fagnano 650), continúa abierto al público de martes a sábado entre las 10 y las 20, mientras que los domingos atiende de 10 a 13. La iniciativa se consolidó como una alternativa accesible para que las familias riograndenses accedan a alimentos frescos, sanos y producidos en la ciudad.