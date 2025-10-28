Tolhuin recibió a 77 turistas internacionales en Punta del Lago y anticipa una nueva etapa para el turismo local

El lugar, concesionado al Grupo Albatros y con capacidad para 80 cubiertos, busca posicionarse como un punto de referencia gastronómica y paisajística dentro del circuito turístico provincial. Durante la visita, los viajeros realizaron un recorrido por el entorno natural y disfrutaron de una degustación con vistas privilegiadas al lago, una experiencia que se convirtió en la primera postal internacional del nuevo espacio.

La directora del Grupo Albatros adelantó que el emprendimiento abrirá sus puertas de manera permanente en noviembre. “La idea es seguir enriqueciendo la oferta gastronómica de Tolhuin”, aseguró, al tiempo que destacó el acompañamiento municipal: “Acá no había infraestructura de servicios, y por eso agradecemos la colaboración del Municipio, que nos ayudó a resolver los problemas”.

En diálogo con FM Master’s, el intendente Daniel Harrington subrayó la importancia del proyecto tanto en lo simbólico como en lo económico. “Muy contento porque se materializó un sueño que teníamos: que este espacio vuelva al Municipio, que tenga inversión y que ponga en valor la costa del lago para Tolhuin y para el circuito turístico provincial”, afirmó. También celebró que la iniciativa empiece a mover la economía local: “Es un gran comienzo. Estamos muy contentos con estos dos contingentes de turismo internacional que llegan a esta locación”.

Desde el Municipio destacaron que la experiencia consolida un avance significativo para el desarrollo turístico de la ciudad, integrando inversión privada, gestión pública y generación de empleo. Punta del Lago se perfila así como un punto de encuentro entre naturaleza, gastronomía y comunidad, reafirmando el crecimiento sostenido del Corazón de la Isla.