Gimnasia rítmica: 35 alumnas fueron parte de la muestra anual organizada por la Secretaría de Deportes

La Justicia porteña ordenó a una empresa de turismo corregir sus publicidades por identificar a las Malvinas como territorio británico
La polémica llegó a los tribunales y terminó con una decisión categórica: la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires confirmó una sentencia que obliga a la empresa Cruiseline SRL a modificar toda su oferta turística en la que presentaba a las Islas Malvinas como parte del Reino Unido.