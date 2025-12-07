Gimnasia rítmica: 35 alumnas fueron parte de la muestra anual organizada por la Secretaría de Deportes

La Secretaría de Deportes de la Provincia llevó adelante este sábado la muestra anual de Gimnasia Rítmica en la Casa del Deporte, con la participación de 35 niñas y adolescentes de entre 4 y 13 años. Las gimnastas entrenan durante el año bajo la conducción de la profesora Mariana Martínez.

Durante los últimos meses, las deportistas intensificaron su preparación para esta presentación final, donde demostraron los avances obtenidos en la disciplina a lo largo del 2025. Martínez destacó el crecimiento técnico y el compromiso sostenido de las participantes: “Las chicas trabajaron con mucha constancia y se vio especialmente en las rutinas de manos libres. Eso nos permite pensar en incorporar más elementos como cintas y aros en el próximo ciclo.”

La docente también subrayó el rol de las familias en el proceso formativo: “El acompañamiento es fundamental. Siempre están presentes, colaboran y acompañan cada propuesta, y eso se refleja directamente en el progreso de las gimnastas”.

De cara al 2026, la planificación del espacio incluye participación en torneos provinciales, encuentros con otras escuelas y la gestión de un uniforme oficial para las alumnas, con el objetivo de fortalecer el sentido de pertenencia y consolidar su desarrollo deportivo.

Las actividades de Gimnasia Rítmica se dictan en turnos mañana y tarde en la Casa del Deporte, como parte de los programas impulsados por la Secretaría para promover el acceso, la formación y el crecimiento deportivo en las infancias y juventudes fueguinas.

