El Frente Defendamos Tierra del Fuego llevó sus propuestas a Tolhuin

Ante un salón colmado, el intendente local Daniel Harrington encabezó la presentación junto al intendente de Río Grande, Martín Pérez, y remarcó: “Este frente es producto de un trabajo conjunto que busca darles a nuestros vecinos una mejor calidad de vida y la posibilidad de desarrollarse en su propia ciudad. Queremos darles a los fueguinos una esperanza para el futuro”.

En esa línea, la candidata a diputada nacional, Débora Galichini, sostuvo: “Conozco por mi trabajo de gestión las realidades de nuestras mujeres, madres y juventudes. Voy a ir al Congreso a defendernos, a defender nuestras posibilidades de vivir en Tierra del Fuego y de crecer de forma sana y en paz”.

A su turno, el candidato a senador Gastón Díaz destacó que “Defendamos TDF es un frente que lleva como candidatos a personas de trabajo”, mencionando a Sergio Herrera, referente de camioneros; Beatriz Duarte, del PAMI; Guillermo Löffler, como representante de un partido histórico; y Juan Pablo Deluca, doctor en Ciencias Económicas y docente de la UNTDF. “Esa lista es la expresión conjunta de un grupo heterogéneo que ha logrado un punto de encuentro: trabajar en favor de la comunidad fueguina y defender los intereses de los fueguinos”, subrayó.

El cierre estuvo a cargo de la candidata a senadora Ana Paula Cejas, quien apuntó contra el gobierno nacional: “Muchos votaron a Milei con esperanza, pero hoy nuestra gente padece las consecuencias del desinterés y del ataque a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad”.