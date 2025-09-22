El Frente Defendamos Tierra del Fuego llevó sus propuestas a Tolhuin

ShelknamsurJudiciales 19/09/2025
El Juzgado de Familia y Minoridad Nº2 del Distrito Judicial Norte, a cargo de la jueza Marina Montero, resolvió hacer lugar a un pedido urgente presentado por un padre y prohibió a la madre de su hijo difundir en redes sociales información o imágenes que lo involucren y que pudieran causarle daños directos o indirectos.
ShelknamsurUshuaia19/09/2025
La Cámara de Comercio impulsa un programa que busca articular esfuerzos entre comerciantes, vecinos y autoridades para prevenir delitos y fortalecer la seguridad en la ciudad.
ShelknamsurPolítica19/09/2025
El intendente de Río Grande cuestionó la falta de autoridades provinciales en un encuentro destinado a abordar una problemática sensible y denunció que se dieron órdenes para impedir la participación de agentes de policía ya inscriptos.
ShelknamsurUshuaia20/09/2025
La Municipalidad de Ushuaia avanza con un cronograma intensivo de reparación de calzadas, aprovechando la mejora de las condiciones climáticas luego de la temporada invernal. Este viernes las cuadrillas trabajaron en la avenida Alem y Kamshen, mientras que en días anteriores se habían realizado tareas en distintos tramos de Maipú y en otros sectores clave de la ciudad.
ShelknamsurDe interés 20/09/2025
El centro de esquí más austral del mundo fue escenario del encuentro con el equipo de esquí de Italia, en el marco de la Jornada del Deporte Italiano en el Mundo, una iniciativa que combina deporte, cultura y diplomacia.
ShelknamsurRío Grande 21/09/2025
“Hoy vivimos un día histórico para Río Grande. Con enorme alegría inauguramos el Centro de Bienestar para Personas Mayores ‘Papa Francisco’, un espacio que soñamos y que hoy se hace realidad gracias al esfuerzo de toda la comunidad”, expresó el intendente Martín Perez durante el acto de apertura.
ShelknamsurUshuaia21/09/2025
La Municipalidad de Ushuaia desplegó un nuevo operativo del programa “La Muni Más Cerca”, con el objetivo de acercar servicios, prestaciones y actividades gratuitas a los barrios de la ciudad. En esta oportunidad, las acciones se realizaron en las 640 Viviendas y en el barrio Kaupén.
ShelknamsurRío Grande 21/09/2025
El Municipio de Río Grande recordó la vigencia de la ordenanza 2941/11, que prohíbe arrojar residuos en lugares no habilitados, e instó a los vecinos a respetar los días de recolección de voluminosos y mantener en condiciones los espacios públicos y boulevards.
Mariano LópezDe interés 22/09/2025
Lo que alguna vez fue un ícono del turismo fueguino hoy se parece más a una feria improvisada donde cada uno hace lo que quiere. En la base de la Laguna Esmeralda, donde debería respirarse naturaleza y silencio, lo que abunda es el caos: taxis y Uber disputándose pasajeros, vendedores ofreciendo chocolates como si se tratara de una estación de servicio, servicios de fotografía cazando turistas desprevenidos y residuos desperdigados que contrastan con la postal de montaña.
ShelknamsurDe interés 22/09/2025
La colaboración entre Motorola y Swarovski para crear los auriculares Moto Buds Loop Crystals, son un ejemplo de los mejores resultados logrados entre tecnología de vanguardia y diseño de lujo que los hace exclusivos, ya que los buds Swarovski son auriculares de edición limitada e ideales para aquellos que buscan funcionalidad, estilo y distinción en sus accesorios tech.