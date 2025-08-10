Río Grande lanza una nueva edición de “Mujeres Construyendo Futuro”

Las inscripciones ya están abiertas y se realizan de forma online a través del enlace bit.ly/3UhuAH7. Los cursos, que combinan instancias teóricas y prácticas, se desarrollarán entre agosto y noviembre de 2025.

Este año, la propuesta incluye Soldadura de Placas con Flux y Construcción en seco (desde agosto), Pintura de Obra (septiembre) e Instalaciones Sanitarias: Agua fría y caliente (noviembre). Las capacitaciones están destinadas a mujeres y diversidades mayores de 18 años que busquen sumar herramientas concretas para su desarrollo personal, ganar autonomía y fortalecer su inserción en el mercado laboral y en espacios comunitarios.

Además del contenido técnico, cada curso incorporará una clase sobre Seguridad e Higiene en el trabajo, asegurando entornos de formación seguros y responsables.

Uno de los puntos fuertes de esta edición es la articulación con el sector privado. Las prácticas se llevarán adelante en la planta industrial de BGH y en obras de la empresa Servicios del Sur, lo que permitirá a las participantes adquirir experiencia en escenarios reales de trabajo.

Quienes necesiten más información pueden acercarse a la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario (Perito Moreno 287) o comunicarse al 436200, interno 1124.