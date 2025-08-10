Río Grande lanza una nueva edición de “Mujeres Construyendo Futuro”

Encontrá pollos de RGA alimentos en toda la provincia
Con una mirada puesta en la igualdad de oportunidades, la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario de Río Grande anunció el inicio de una nueva edición del programa municipal “Mujeres Construyendo Futuro”.De interés 10/08/2025Shelknamsur
Las inscripciones ya están abiertas y se realizan de forma online a través del enlace bit.ly/3UhuAH7. Los cursos, que combinan instancias teóricas y prácticas, se desarrollarán entre agosto y noviembre de 2025.
Este año, la propuesta incluye Soldadura de Placas con Flux y Construcción en seco (desde agosto), Pintura de Obra (septiembre) e Instalaciones Sanitarias: Agua fría y caliente (noviembre). Las capacitaciones están destinadas a mujeres y diversidades mayores de 18 años que busquen sumar herramientas concretas para su desarrollo personal, ganar autonomía y fortalecer su inserción en el mercado laboral y en espacios comunitarios.
Además del contenido técnico, cada curso incorporará una clase sobre Seguridad e Higiene en el trabajo, asegurando entornos de formación seguros y responsables.
Uno de los puntos fuertes de esta edición es la articulación con el sector privado. Las prácticas se llevarán adelante en la planta industrial de BGH y en obras de la empresa Servicios del Sur, lo que permitirá a las participantes adquirir experiencia en escenarios reales de trabajo.
Quienes necesiten más información pueden acercarse a la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario (Perito Moreno 287) o comunicarse al 436200, interno 1124.
Con una convocatoria que superó los 40 participantes, comenzó esta semana la capacitación “Primera Impresión: herramientas para una atención eficaz”, una propuesta formativa destinada a personal de mesas de entrada y áreas de atención al público del Municipio de Río Grande.
Las mismas se realizan hasta el viernes 8 de agosto, inclusive. A través de la Dirección de Educación Municipal, dependiente de la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario. Es importante mencionar que este es el 2° llamado del año para los y las ingresantes.
En el marco de las actividades organizadas por el Mes de las Infancias, el Municipio de Río Grande, a través de la Agencia de Deportes, Cultura y Turismo, acompaña al Club Náutico “Loshelk Oten” en una jornada de bautismo de kayak: propuesta recreativa y formativa destinada a las infancias de la ciudad.
Se trata de alumnos de diferentes talleres del Centro Cultural Alem. La propuesta solidaria buscó acompañar con alegría y compromiso a las familias riograndenses en un nuevo mes de las Infancias. Estuvo a cargo de las profesoras Andrea González (taller de Corte y Confección) y Andrea Issa (taller de Patchwork).
Junto a la Universidad del Chubut, el Municipio de Río Grande dio inicio a una capacitación destinada a formar personas competentes en el cuidado y la atención integral de personas adultas mayores, desde una perspectiva socio-comunitaria y de derechos.
Con una gran convocatoria desde el inicio, el Municipio que conduce Martín Perez reafirma su apuesta por una política activa de formación docente, impulsando capacitaciones con especialistas de primer nivel para fortalecer la calidad educativa en las aulas fueguinas.
El Municipio de Río Grande recuerda que está en funcionamiento el Servicio de Radiología en el Centro Municipal de Salud N°1 “Vicente Ferrer”. A través de esta política pública, se busca fortalecer el sistema de salud local, garantizando el derecho a una atención médica de calidad para cada vez más vecinas y vecinos.
El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario, convoca a equipos de gestión, equipos pedagógicos y cuerpo docente de todos los niveles —inicial, primario, secundario y superior— a participar del 1° Congreso Municipal de Mejora e Innovación Pedagógica “Reimaginando la Enseñanza: Claves para transformar el aula”.
Del 11 al 26 de julio se desarrolló una nueva edición del programa “Río Grande Se Prende”, organizado por el Municipio en conjunto con la Cámara de Comercio. La propuesta volvió a ser un espacio clave para potenciar la actividad comercial local y ofrecer a las familias una agenda cultural en el marco del aniversario de la ciudad.
Exclusivo durante agosto de 2025, los residentes de Tierra del Fuego podrán acceder a pases “flexibles” para usarlos cualquier día del mes, sin necesidad de que sean consecutivos.
Desde el Municipio se promueve toda una serie de propuestas para que la comunidad conozca la importancia de cuidar nuestras costas, nuestras reservas y la biodiversidad que rodea a Río Grande.
El Superior Tribunal de Justicia rechazó los recursos del legislador Jorge Lechman y del exconcejal Paulino Rossi contra el llamado del Gobierno a la Convención Constituyente, ratificó la legalidad del Decreto 1656/24 y otorgó al Ejecutivo 210 días para fijar la fecha de elección. Lechman anunció que apelará ante la Corte Suprema.
La Municipalidad de Ushuaia invita a la comunidad a participar de una nueva edición de la Expo Emprendedores, que en esta oportunidad se desarrollará bajo la temática del Mes de las Infancias. El evento tendrá lugar el sábado 9 y domingo 10 de agosto, de 13 a 20 horas, en el microestadio José “Cochocho” Vargas, con entrada libre y gratuita.
Tal como anticipó días atrás, el legislador Jorge Lechman presentará ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una impugnación contra la reciente reforma constitucional fueguina, avalada por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) provincial.
Cuando el reloj marcó la medianoche del jueves y vencía el plazo legal para inscribir frentes electorales, Somos Fueguinos (SF) hizo oficial lo que venía insinuando: irá en solitario a las elecciones de medio término del 26 de octubre. La definición quedó plasmada en un documento—significativamente titulado “Tierra del Fuego está primero”—que lleva la firma de la presidenta partidaria, Liliana “Chispita” Fadul, y del diputado nacional Ricardo “Riki” Garramuño, referente del espacio en el Congreso.
Con la firma de su acta constitutiva, “Fuerza Patria” se presentó en sociedad y se autodefinió como “la referencia política y territorial más amplia de la provincia” para confrontar las políticas de Javier Milei. La flamante coalición –que combina partidos, sindicatos y movimientos sociales– se propone defender la industria fueguina, el trabajo local y el federalismo frente al ajuste nacional.
La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidades inauguró el jueves un Espacio Amigable de la Lactancia en la Casa de la Mujer.
La Municipalidad de Ushuaia, a través de la Secretaría de Turismo, participa activamente en una nueva edición de la Feria Meet Up Argentina, que organiza AOCA y se lleva a cabo los días 6 y 7 de agosto en el Centro Municipal de Exposiciones de la Ciudad de Buenos Aires.
Esta actividad está destinada a los penúltimos años de las escuelas secundarias donde este año participarán 13 instituciones educativas de la ciudad. De esta forma, se busca crear conciencia ambiental en las juventudes de Río Grande y que, al mismo tiempo, tengan la oportunidad de ganar grandes premios para poder financiar su viaje de egresados.