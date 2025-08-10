Río Grande lanza una nueva edición de “Mujeres Construyendo Futuro”

Con una mirada puesta en la igualdad de oportunidades, la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario de Río Grande anunció el inicio de una nueva edición del programa municipal “Mujeres Construyendo Futuro”.

De interés 10/08/2025ShelknamsurShelknamsur
RGA-1
Copiar Código AMP

Las inscripciones ya están abiertas y se realizan de forma online a través del enlace bit.ly/3UhuAH7. Los cursos, que combinan instancias teóricas y prácticas, se desarrollarán entre agosto y noviembre de 2025.

Este año, la propuesta incluye Soldadura de Placas con Flux y Construcción en seco (desde agosto), Pintura de Obra (septiembre) e Instalaciones Sanitarias: Agua fría y caliente (noviembre). Las capacitaciones están destinadas a mujeres y diversidades mayores de 18 años que busquen sumar herramientas concretas para su desarrollo personal, ganar autonomía y fortalecer su inserción en el mercado laboral y en espacios comunitarios.

Además del contenido técnico, cada curso incorporará una clase sobre Seguridad e Higiene en el trabajo, asegurando entornos de formación seguros y responsables.

Uno de los puntos fuertes de esta edición es la articulación con el sector privado. Las prácticas se llevarán adelante en la planta industrial de BGH y en obras de la empresa Servicios del Sur, lo que permitirá a las participantes adquirir experiencia en escenarios reales de trabajo.

Quienes necesiten más información pueden acercarse a la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario (Perito Moreno 287) o comunicarse al 436200, interno 1124.

Te puede interesar
photo_4942904138585454966_y-1

Agentes Municipales se capacitan en Atención al Público

Shelknamsur
De interés 07/08/2025

Con una convocatoria que superó los 40 participantes, comenzó esta semana la capacitación “Primera Impresión: herramientas para una atención eficaz”, una propuesta formativa destinada a personal de mesas de entrada y áreas de atención al público del Municipio de Río Grande.

CONGRESO

Río Grande lanza el 1° Congreso Municipal de Mejora e Innovación Pedagógica

Shelknamsur
De interés 03/08/2025

El Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario, convoca a equipos de gestión, equipos pedagógicos y cuerpo docente de todos los niveles —inicial, primario, secundario y superior— a participar del 1° Congreso Municipal de Mejora e Innovación Pedagógica “Reimaginando la Enseñanza: Claves para transformar el aula”.

PRENDE-1

Río grande se prende: finalizó una nueva edición con balance positivo

Shelknamsur
De interés 03/08/2025

Del 11 al 26 de julio se desarrolló una nueva edición del programa “Río Grande Se Prende”, organizado por el Municipio en conjunto con la Cámara de Comercio. La propuesta volvió a ser un espacio clave para potenciar la actividad comercial local y ofrecer a las familias una agenda cultural en el marco del aniversario de la ciudad.

Lo más visto
EXPOFE

Vuelve la expo emprendedores con una edición especial por el mes de las infancias

Shelknamsur
Locales06/08/2025

La Municipalidad de Ushuaia invita a la comunidad a participar de una nueva edición de la Expo Emprendedores, que en esta oportunidad se desarrollará bajo la temática del Mes de las Infancias. El evento tendrá lugar el sábado 9 y domingo 10 de agosto, de 13 a 20 horas, en el microestadio José “Cochocho” Vargas, con entrada libre y gratuita.

photo_4942904138585454966_y-1

Agentes Municipales se capacitan en Atención al Público

Shelknamsur
De interés 07/08/2025

Con una convocatoria que superó los 40 participantes, comenzó esta semana la capacitación “Primera Impresión: herramientas para una atención eficaz”, una propuesta formativa destinada a personal de mesas de entrada y áreas de atención al público del Municipio de Río Grande.

Acta_Adhesion_LLA

Sin socios y con sello propio: Somos Fueguinos apuesta a la boleta pura para las legislativas de octubre

Shelknamsur
Política07/08/2025

Cuando el reloj marcó la medianoche del jueves y vencía el plazo legal para inscribir frentes electorales, Somos Fueguinos (SF) hizo oficial lo que venía insinuando: irá en solitario a las elecciones de medio término del 26 de octubre. La definición quedó plasmada en un documento—significativamente titulado “Tierra del Fuego está primero”—que lleva la firma de la presidenta partidaria, Liliana “Chispita” Fadul, y del diputado nacional Ricardo “Riki” Garramuño, referente del espacio en el Congreso.

fuerza_patria_converted_fe6dcc70 (1)

Con sindicatos y partidos, Fuerza Patria promete frenar la recentralización fiscal de Milei

Shelknamsur
Política08/08/2025

Con la firma de su acta constitutiva, “Fuerza Patria” se presentó en sociedad y se autodefinió como “la referencia política y territorial más amplia de la provincia” para confrontar las políticas de Javier Milei. La flamante coalición –que combina partidos, sindicatos y movimientos sociales– se propone defender la industria fueguina, el trabajo local y el federalismo frente al ajuste nacional.

VIAJA

Llega una nueva edición del concurso “reciclá y viajá”

Shelknamsur
Política09/08/2025

Esta actividad está destinada a los penúltimos años de las escuelas secundarias donde este año participarán 13 instituciones educativas de la ciudad. De esta forma, se busca crear conciencia ambiental en las juventudes de Río Grande y que, al mismo tiempo, tengan la oportunidad de ganar grandes premios para poder financiar su viaje de egresados.