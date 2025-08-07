Precedente de La Rioja podría favorecer a Tierra del Fuego: Lechman eleva la reforma a la Corte Suprema

Lechman sustenta su planteo en un precedente decisivo: el fallo “Unión Cívica Radical de la Provincia de La Rioja y otro c/ La Rioja, Provincia de s/ amparo” (2019). En aquella sentencia, el Máximo Tribunal declaró inconstitucional la reforma riojana por incumplir los requisitos establecidos en la Carta Magna provincial y anuló todo el procedimiento.

El legislador asegura que la inconstitucionalidad en Tierra del Fuego es “aún más evidente”. Señala el artículo 194 de la Constitución provincial, que obliga a la ley de reforma a fijar el plazo para realizar la elección de convencionales. La Ley 1529 estableció un límite de 210 días para celebrar los comicios, no para convocarlos, interpretación que—según Lechman—fue distorsionada por el Ejecutivo.

Otro punto controvertido es el nuevo plazo de 210 días hábiles que el STJ concedió al gobernador para dictar un decreto rectificatorio. Para Lechman, el Tribunal se excedió en sus competencias al atribuirse facultades legislativas, con lo que vulneró el principio de división de poderes.

Una última mención tiene que ver con la celeridad con que la Corte Suprema trató el caso de La Rioja debido a la gravedad institucional que ocasionaba. Todo hace pensar que el caso de Tierra del Fuego puede seguir el mismo destino.